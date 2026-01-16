OAGのデータによると、アトランタ国際空港が「2025年の世界で最も利用者の多い空港」ランキング1位を維持し、ドバイ空港も存在感を増す

主な調査結果：

ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL) は、供給座席数6,310万席で世界で最も利用者の多い空港としての地位を維持

ドバイ国際空港 (DXB) は世界2位を維持し、急速な長期的成長を継続

世界で最も利用者の多い空港トップ10のうち、4空港が北米、3空港がアジアに所在



ロンドン発, Jan. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界の旅行業界に向けた主要なデータ・プラットフォームであるOAGは本日、定期航空便の供給座席数に基づき、2025年の世界で最も利用者の多い空港の年間ランキングを発表した。

ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL) は、国内線および国際線で合計6,310万席を提供し、世界で最も利用者の多い空港としての地位を維持している。 ATLの供給座席数は、前年比1%増加し、現在はパンデミック前の水準とほぼ同程度になっている。

ドバイ国際空港 (DXB) は、6,240万席で世界第2位となり、アトランタ国際空港との差を縮めている。 DXBの供給座席数は2024年と比較して4%増加し、現在、2019年の水準を16%上回っており、世界有数の国際ハブ空港としての優勢を引き続き示している。

羽田空港 (HND) は、5,540万席の供給座席数で第3位を維持し、安定した供給水準を保ちながら、パンデミック前の水準をわずかに上回っている。

さらに下位のランキングでは、シカゴ・オヘア国際空港 (ORD) とイスタンブール空港 (IST) が世界トップ10の中で最も高い前年比成長率を記録し、供給座席数はそれぞれ8%と6%増加した。 イスタンブール空港は、世界でも最も成長の速い主要ハブ空港の一つとして際立っており、現在は2019年の水準を22%上回っている。

全体として、2025年の世界で最も利用者の多い空港トップ10は、米国と中国の大規模な国内市場の強さを反映するとともに、中東の持続的な成長や、2019年以降に新たなハブ空港が引き続き台頭していることを示している。

OAG の主任アナリスト、ジョン・グラント (John Grant) は次のように述べている。

「2025年のランキングは、世界の航空業界が新たな成長段階へ移行したことを示しています。 ドバイ空港の継続的な拡大と、イスタンブール空港が国際ハブ空港として台頭していることは、航空ネットワークがどのように進化しているかを示しており、一方で、大規模な国内市場の強靭さが世界の供給量を引き続き支えています。」

全ランキングと評価方法については、OAGのウェブサイトを参照されたい。

