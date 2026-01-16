OAG 数据显示：亚特兰大机场蝉联 2025 年全球最繁忙机场桂冠，迪拜机场稳步追赶

报告核心发现：

哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) 以 6,310 万座位数蝉联 2025 年全球最繁忙机场

迪拜国际机场 (DXB) 稳居全球第二，并持续保持长期快速增长

全球十大最繁忙机场中，北美占四席，亚洲占三席



伦敦, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球旅游业领先数据平台 OAG 今日发布了 2025 年度全球最繁忙机场排行榜，榜单以航空公司计划运力为统计依据。

哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) 蝉联全球最繁忙机场，其国内外航线座位数达 6,310 万个。该机场运力同比增长 1%，目前已基本恢复至疫情前水平。

迪拜国际机场 (DXB) 以 6240 万个座位数位居全球第二，与亚特兰大机场的差距进一步缩小。其运力较 2024 年增长 4%，目前较 2019 年同期水平提升 16%，凸显其作为全球领先国际航空枢纽的持续优势。

东京羽田机场 (HND) 以 5540 万座位稳居第三，运力保持稳定，略高于疫情前水平。

在榜单后续排名中，芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 与伊斯坦布尔机场 (IST) 在全球前十中同比增速最为显著，运力分别增长 8% 和 6%。伊斯坦布尔机场持续跻身全球增长最快的大型航空枢纽之列，当前运力较 2019 年水平已提升 22%。

总体来看，2025 年全球十大最繁忙机场的排名既体现出美中两国庞大国内市场的强劲实力，也反映出中东地区航空业的持续增长，以及自 2019 年以来新兴航空枢纽的不断崛起。

OAG 首席分析师 John Grant 评论道：

“2025 年的排名表明，全球航空业已迈入全新的增长阶段。迪拜机场的持续扩张以及伊斯坦布尔机场晋升为全球航空枢纽，彰显了航空网络的演变趋势；与此同时，大型国内航空市场的稳健韧性仍持续支撑着全球航空运力。”

完整排名和方法请见 OAG 网站。

关于 OAG

OAG 是领先的全球旅游业数据平台，是业内首个提供供应、需求和定价数据的单一来源供应商。

