OAG 數據揭示 2025 年亞特蘭大蟬聯全球最繁忙機場殊榮，而杜拜正迅速緊追其後

主要結果：

2025 年，亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜機場 (ATL) 以 6,310 萬個座位，穩居全球最繁忙機場

杜拜國際機場 (DXB) 保持全球第二，長期快速增長之勢猶在

全球十大最繁忙機場，北美佔據四席，亞洲則擁有三席



倫敦, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 環球旅遊業尖端數據平台 OAG 今天根據定期航班運力，發表了 2025 年全球最繁忙機場排名。

亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 (ATL) 成功衛冕全球最繁忙機場，在國內及國際航線提供 6,310 萬個座位。 ATL 的運力同比增長了 1%，目前大致恢復至疫情前水平。

杜拜國際機場 (DXB) 以 6,240 萬個座位榮膺全球第二，與亞特蘭大的差距正進一步縮小。 DXB 的運力較 2024 年增長了 4%，相比 2019 年更高出 16%，印證其作為全球領先國際航空樞紐的持續領先優勢。

東京羽田機場 (HND) 以 5,540 萬個座位保持第三位，運力表現平穩，並略超疫情前規模。

觀其後段排名，芝加哥奧黑爾機場 (ORD) 及伊斯坦堡機場 (IST) 在全球頭十中增長氣勢最為強勁，運力分別提升 8% 及 6%。 伊斯坦堡持續表現突出，躋身全球增長最快的主要樞紐之列，其運力目前已比 2019 年高出 22%。

整體而言，2025 年全球十大最繁忙機場的格局，展現美國及中國龐大內需市場的實力，中東地區的穩步增長，以及新興樞紐機場自 2019 年以來的持續崛起。

OAG 首席分析師 John Grant 評論道：

「2025 年的排名顯示，全球航空業已邁向嶄新的增長階段。 杜拜持續壯大及伊斯坦堡晉身全球樞紐，展示航空網絡的演變方向。與此同時，龐大國內市場的穩健發展，依然是支撐全球運力的重要基石。」

若要查閱完整排行榜及方法說明，請瀏覽 OAG 網站。

