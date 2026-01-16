Elis annonce la résiliation du contrat de liquidité

Puteaux, le 16 janvier 2026 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 1er décembre 2023 avec Oddo BHF (groupe Natixis).

Le contrat ayant été initialement suspendu le 9 janvier 2026, Elis y a mis fin avec effet au 14 janvier 2026 dans le cadre de la poursuite de son programme de rachat d’actions propres ; au 14 janvier 2026, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

115 913 titres

3 197 794€

Au cours de la période du 1 janvier 2026 au 8 janvier 2026, il a été négocié :

A l'achat, 48 667 titres, pour un montant de 1 174 141€ (85 transactions)

A la vente, 64 304 titres, pour un montant de 1 562 380€ (149 transactions)

Il est rappelé que :

1) Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

131 550 titres

2 809 554€





2) Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié :





A l'achat, 1 605 147 titres, pour un montant de 38 909 016€ (3 720 transactions)

A la vente, 1 522 364 titres, pour un montant de 36 977 694€ (3 733 transactions)





3) Au 2 janvier 2024, lors de la mise en place du contrat avec Oddo BHF (groupe Natixis), les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :





63 192 titres

3 700 000€





A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

