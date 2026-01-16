Elis annonce la résiliation du contrat de liquidité
Puteaux, le 16 janvier 2026 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 1er décembre 2023 avec Oddo BHF (groupe Natixis).
Le contrat ayant été initialement suspendu le 9 janvier 2026, Elis y a mis fin avec effet au 14 janvier 2026 dans le cadre de la poursuite de son programme de rachat d’actions propres ; au 14 janvier 2026, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 115 913 titres
- 3 197 794€
Au cours de la période du 1 janvier 2026 au 8 janvier 2026, il a été négocié :
- A l'achat, 48 667 titres, pour un montant de 1 174 141€ (85 transactions)
- A la vente, 64 304 titres, pour un montant de 1 562 380€ (149 transactions)
Il est rappelé que :
1) Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 131 550 titres
- 2 809 554€
2) Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié :
- A l'achat, 1 605 147 titres, pour un montant de 38 909 016€ (3 720 transactions)
- A la vente, 1 522 364 titres, pour un montant de 36 977 694€ (3 733 transactions)
3) Au 2 janvier 2024, lors de la mise en place du contrat avec Oddo BHF (groupe Natixis), les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 63 192 titres
- 3 700 000€
A propos d’Elis
Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.
Contacts
Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com
Pièce jointe