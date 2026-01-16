Bilan semestriel au 31/12/2025 du contrat de liquidité AUREA

Au titre du contrat de liquidité confié par AUREA à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :

6 116 actions AUREA,

46 921,20 €.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 602 actions AUREA,

43 979,80 €.

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 7 535 8 021 Nombre de transactions 70 51 Montant en capitaux 44 218,82 € 47 160,22 €





Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation





Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €





01/07/2025 AUREA A 100 5,8 580 01/07/2025 AUREA V 306 5,7514 1759,928 02/07/2025 AUREA A 186 5,72 1063,92 08/07/2025 AUREA V 400 5,7 2280 09/07/2025 AUREA V 300 5,92 1776 11/07/2025 AUREA A 200 5,8 1160 17/07/2025 AUREA A 100 5,7 570 17/07/2025 AUREA V 150 5,7467 862,005 21/07/2025 AUREA A 60 5,8 348 25/07/2025 AUREA A 60 5,7 342 28/07/2025 AUREA A 2 5,64 11,28 28/07/2025 AUREA V 1 5,82 5,82 29/07/2025 AUREA V 259 5,8648 1518,983 04/08/2025 AUREA A 57 5,7 324,9 07/08/2025 AUREA A 98 5,64 552,72 08/08/2025 AUREA A 1 6,1 6,1 08/08/2025 AUREA V 487 6,0405 2941,724 12/08/2025 AUREA A 286 6,0346 1725,896 13/08/2025 AUREA A 213 6 1278 13/08/2025 AUREA V 200 6,02 1204 18/08/2025 AUREA A 200 6,18 1236 18/08/2025 AUREA V 200 6,24 1248 22/08/2025 AUREA A 101 6,04 610,04 25/08/2025 AUREA A 43 6,04 259,72 26/08/2025 AUREA A 56 6,04 338,24 04/09/2025 AUREA A 10 5,74 57,4 05/09/2025 AUREA V 148 5,8 858,4 08/09/2025 AUREA A 68 5,76 391,68 08/09/2025 AUREA V 13 6 78 09/09/2025 AUREA A 45 5,7587 259,1415 11/09/2025 AUREA A 61 5,7843 352,8423 15/09/2025 AUREA A 71 5,74 407,54 16/09/2025 AUREA A 28 5,72 160,16 17/09/2025 AUREA A 20 5,72 114,4 18/09/2025 AUREA A 402 5,6304 2263,421 18/09/2025 AUREA V 400 5,63 2252 19/09/2025 AUREA A 1 5,66 5,66 22/09/2025 AUREA A 25 5,66 141,5 23/09/2025 AUREA A 24 5,66 135,84 24/09/2025 AUREA V 50 5,7 285 25/09/2025 AUREA A 350 5,5714 1949,99 26/09/2025 AUREA V 350 5,58 1953 30/09/2025 AUREA A 100 5,5 550 30/09/2025 AUREA V 100 5,5 550 01/10/2025 AUREA A 81 5,6494 457,6014 01/10/2025 AUREA V 81 5,6864 460,5984 02/10/2025 AUREA A 20 5,68 113,6 02/10/2025 AUREA V 20 5,68 113,6 07/10/2025 AUREA A 17 5,54 94,18 07/10/2025 AUREA V 17 5,54 94,18 08/10/2025 AUREA A 100 5,6 560 08/10/2025 AUREA V 100 5,7 570 15/10/2025 AUREA A 50 5,6 280 17/10/2025 AUREA V 21 5,66 118,86 20/10/2025 AUREA A 267 6,0438 1613,695 20/10/2025 AUREA V 467 6,2572 2922,112 21/10/2025 AUREA A 8 6,0375 48,3 22/10/2025 AUREA A 95 6 570 22/10/2025 AUREA V 95 6,18 587,1 23/10/2025 AUREA A 314 6,449 2024,986 23/10/2025 AUREA V 264 6,5295 1723,788 24/10/2025 AUREA A 180 6,26 1126,8 24/10/2025 AUREA V 10 6,34 63,4 27/10/2025 AUREA A 100 6,284 628,4 27/10/2025 AUREA V 100 6,5 650 28/10/2025 AUREA A 144 6,2592 901,3248 29/10/2025 AUREA A 102 6,1676 629,0952 30/10/2025 AUREA V 167 6,24 1042,08 31/10/2025 AUREA A 272 6,1147 1663,198 31/10/2025 AUREA V 272 6,1453 1671,522 03/11/2025 AUREA A 28 6,02 168,56 03/11/2025 AUREA V 30 6,16 184,8 05/11/2025 AUREA A 50 5,9436 297,18 06/11/2025 AUREA A 316 5,7977 1832,073 06/11/2025 AUREA V 46 5,62 258,52 07/11/2025 AUREA A 4 5,58 22,32 07/11/2025 AUREA V 70 5,7 399 10/11/2025 AUREA A 67 5,78 387,26 10/11/2025 AUREA V 71 5,8011 411,8781 11/11/2025 AUREA A 3 5,78 17,34 12/11/2025 AUREA V 1 5,88 5,88 13/11/2025 AUREA A 70 5,6 392 13/11/2025 AUREA V 70 5,6 392 14/11/2025 AUREA A 70 5,6 392 14/11/2025 AUREA V 232 5,6607 1313,282 19/11/2025 AUREA V 138 5,7 786,6 20/11/2025 AUREA A 100 5,6 560 20/11/2025 AUREA V 115 5,6157 645,8055 24/11/2025 AUREA V 97 5,72 554,84 25/11/2025 AUREA V 100 5,88 588 26/11/2025 AUREA A 300 5,7733 1731,99 26/11/2025 AUREA V 255 5,7726 1472,013 27/11/2025 AUREA A 20 6 120 27/11/2025 AUREA V 345 5,8843 2030,084 28/11/2025 AUREA A 34 6 204 01/12/2025 AUREA A 86 5,9767 513,9962 02/12/2025 AUREA A 20 6,08 121,6 02/12/2025 AUREA V 20 6,1 122 03/12/2025 AUREA A 40 5,98 239,2 03/12/2025 AUREA V 40 6 240 04/12/2025 AUREA A 30 5,9733 179,199 05/12/2025 AUREA A 30 6,04 181,2 05/12/2025 AUREA V 30 6,1 183 11/12/2025 AUREA A 39 6,08 237,12 12/12/2025 AUREA A 11 6,08 66,88 12/12/2025 AUREA V 59 6,1736 364,2424 15/12/2025 AUREA A 20 6,06 121,2 15/12/2025 AUREA V 45 6,1 274,5 17/12/2025 AUREA A 15 6 90 17/12/2025 AUREA V 50 6,16 308 18/12/2025 AUREA A 40 6,2 248 18/12/2025 AUREA V 88 6,2 545,6 19/12/2025 AUREA A 320 5,9739 1911,648 22/12/2025 AUREA A 3 6,02 18,06 22/12/2025 AUREA V 20 6,06 121,2 23/12/2025 AUREA A 287 5,79 1661,73 29/12/2025 AUREA A 581 5,5513 3225,305 29/12/2025 AUREA V 581 5,5659 3233,788 30/12/2025 AUREA V 150 5,6867 853,005 31/12/2025 AUREA A 233 5,8858 1371,391 31/12/2025 AUREA V 390 5,8515 2282,085

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

