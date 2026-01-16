Bilan semestriel au 31/12/2025 du contrat de liquidité

Bilan semestriel au 31/12/2025 du contrat de liquidité AUREA

Au titre du contrat de liquidité confié par AUREA à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :

  • 6 116 actions AUREA,
  • 46 921,20 €.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 6 602 actions AUREA,
  • 43 979,80 €.

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :

 ACHATVENTE
Nombre d'actions7 5358 021
Nombre de transactions7051
Montant en capitaux44 218,82 €47 160,22 €


Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation


DateSociétéA/VQuantitéPrix unitaire en €Capitaux en €


01/07/2025AUREAA1005,8580
01/07/2025AUREAV3065,75141759,928
02/07/2025AUREAA1865,721063,92
08/07/2025AUREAV4005,72280
09/07/2025AUREAV3005,921776
11/07/2025AUREAA2005,81160
17/07/2025AUREAA1005,7570
17/07/2025AUREAV1505,7467862,005
21/07/2025AUREAA605,8348
25/07/2025AUREAA605,7342
28/07/2025AUREAA25,6411,28
28/07/2025AUREAV15,825,82
29/07/2025AUREAV2595,86481518,983
04/08/2025AUREAA575,7324,9
07/08/2025AUREAA985,64552,72
08/08/2025AUREAA16,16,1
08/08/2025AUREAV4876,04052941,724
12/08/2025AUREAA2866,03461725,896
13/08/2025AUREAA21361278
13/08/2025AUREAV2006,021204
18/08/2025AUREAA2006,181236
18/08/2025AUREAV2006,241248
22/08/2025AUREAA1016,04610,04
25/08/2025AUREAA436,04259,72
26/08/2025AUREAA566,04338,24
04/09/2025AUREAA105,7457,4
05/09/2025AUREAV1485,8858,4
08/09/2025AUREAA685,76391,68
08/09/2025AUREAV13678
09/09/2025AUREAA455,7587259,1415
11/09/2025AUREAA615,7843352,8423
15/09/2025AUREAA715,74407,54
16/09/2025AUREAA285,72160,16
17/09/2025AUREAA205,72114,4
18/09/2025AUREAA4025,63042263,421
18/09/2025AUREAV4005,632252
19/09/2025AUREAA15,665,66
22/09/2025AUREAA255,66141,5
23/09/2025AUREAA245,66135,84
24/09/2025AUREAV505,7285
25/09/2025AUREAA3505,57141949,99
26/09/2025AUREAV3505,581953
30/09/2025AUREAA1005,5550
30/09/2025AUREAV1005,5550
01/10/2025AUREAA815,6494457,6014
01/10/2025AUREAV815,6864460,5984
02/10/2025AUREAA205,68113,6
02/10/2025AUREAV205,68113,6
07/10/2025AUREAA175,5494,18
07/10/2025AUREAV175,5494,18
08/10/2025AUREAA1005,6560
08/10/2025AUREAV1005,7570
15/10/2025AUREAA505,6280
17/10/2025AUREAV215,66118,86
20/10/2025AUREAA2676,04381613,695
20/10/2025AUREAV4676,25722922,112
21/10/2025AUREAA86,037548,3
22/10/2025AUREAA956570
22/10/2025AUREAV956,18587,1
23/10/2025AUREAA3146,4492024,986
23/10/2025AUREAV2646,52951723,788
24/10/2025AUREAA1806,261126,8
24/10/2025AUREAV106,3463,4
27/10/2025AUREAA1006,284628,4
27/10/2025AUREAV1006,5650
28/10/2025AUREAA1446,2592901,3248
29/10/2025AUREAA1026,1676629,0952
30/10/2025AUREAV1676,241042,08
31/10/2025AUREAA2726,11471663,198
31/10/2025AUREAV2726,14531671,522
03/11/2025AUREAA286,02168,56
03/11/2025AUREAV306,16184,8
05/11/2025AUREAA505,9436297,18
06/11/2025AUREAA3165,79771832,073
06/11/2025AUREAV465,62258,52
07/11/2025AUREAA45,5822,32
07/11/2025AUREAV705,7399
10/11/2025AUREAA675,78387,26
10/11/2025AUREAV715,8011411,8781
11/11/2025AUREAA35,7817,34
12/11/2025AUREAV15,885,88
13/11/2025AUREAA705,6392
13/11/2025AUREAV705,6392
14/11/2025AUREAA705,6392
14/11/2025AUREAV2325,66071313,282
19/11/2025AUREAV1385,7786,6
20/11/2025AUREAA1005,6560
20/11/2025AUREAV1155,6157645,8055
24/11/2025AUREAV975,72554,84
25/11/2025AUREAV1005,88588
26/11/2025AUREAA3005,77331731,99
26/11/2025AUREAV2555,77261472,013
27/11/2025AUREAA206120
27/11/2025AUREAV3455,88432030,084
28/11/2025AUREAA346204
01/12/2025AUREAA865,9767513,9962
02/12/2025AUREAA206,08121,6
02/12/2025AUREAV206,1122
03/12/2025AUREAA405,98239,2
03/12/2025AUREAV406240
04/12/2025AUREAA305,9733179,199
05/12/2025AUREAA306,04181,2
05/12/2025AUREAV306,1183
11/12/2025AUREAA396,08237,12
12/12/2025AUREAA116,0866,88
12/12/2025AUREAV596,1736364,2424
15/12/2025AUREAA206,06121,2
15/12/2025AUREAV456,1274,5
17/12/2025AUREAA15690
17/12/2025AUREAV506,16308
18/12/2025AUREAA406,2248
18/12/2025AUREAV886,2545,6
19/12/2025AUREAA3205,97391911,648
22/12/2025AUREAA36,0218,06
22/12/2025AUREAV206,06121,2
23/12/2025AUREAA2875,791661,73
29/12/2025AUREAA5815,55133225,305
29/12/2025AUREAV5815,56593233,788
30/12/2025AUREAV1505,6867853,005
31/12/2025AUREAA2335,88581371,391
31/12/2025AUREAV3905,85152282,085

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts

     
AUREA

ACTUS finance & communicationTSAF – GROUPE VIEL  
         
01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com

Corinne Puissant
01 53 67 36 77
cpuissant@actus.fr
Déborah Schwartz
Relations Presse
01 53 67 36 35
dschwartz@actus.fr
Camille Trémeau
01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com

  


