Bilan semestriel au 31/12/2025 du contrat de liquidité AUREA
Au titre du contrat de liquidité confié par AUREA à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :
- 6 116 actions AUREA,
- 46 921,20 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 602 actions AUREA,
- 43 979,80 €.
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :
|ACHAT
|VENTE
|Nombre d'actions
|7 535
|8 021
|Nombre de transactions
|70
|51
|Montant en capitaux
|44 218,82 €
|47 160,22 €
|Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
|Date
|Société
|A/V
|Quantité
|Prix unitaire en €
|Capitaux en €
|01/07/2025
|AUREA
|A
|100
|5,8
|580
|01/07/2025
|AUREA
|V
|306
|5,7514
|1759,928
|02/07/2025
|AUREA
|A
|186
|5,72
|1063,92
|08/07/2025
|AUREA
|V
|400
|5,7
|2280
|09/07/2025
|AUREA
|V
|300
|5,92
|1776
|11/07/2025
|AUREA
|A
|200
|5,8
|1160
|17/07/2025
|AUREA
|A
|100
|5,7
|570
|17/07/2025
|AUREA
|V
|150
|5,7467
|862,005
|21/07/2025
|AUREA
|A
|60
|5,8
|348
|25/07/2025
|AUREA
|A
|60
|5,7
|342
|28/07/2025
|AUREA
|A
|2
|5,64
|11,28
|28/07/2025
|AUREA
|V
|1
|5,82
|5,82
|29/07/2025
|AUREA
|V
|259
|5,8648
|1518,983
|04/08/2025
|AUREA
|A
|57
|5,7
|324,9
|07/08/2025
|AUREA
|A
|98
|5,64
|552,72
|08/08/2025
|AUREA
|A
|1
|6,1
|6,1
|08/08/2025
|AUREA
|V
|487
|6,0405
|2941,724
|12/08/2025
|AUREA
|A
|286
|6,0346
|1725,896
|13/08/2025
|AUREA
|A
|213
|6
|1278
|13/08/2025
|AUREA
|V
|200
|6,02
|1204
|18/08/2025
|AUREA
|A
|200
|6,18
|1236
|18/08/2025
|AUREA
|V
|200
|6,24
|1248
|22/08/2025
|AUREA
|A
|101
|6,04
|610,04
|25/08/2025
|AUREA
|A
|43
|6,04
|259,72
|26/08/2025
|AUREA
|A
|56
|6,04
|338,24
|04/09/2025
|AUREA
|A
|10
|5,74
|57,4
|05/09/2025
|AUREA
|V
|148
|5,8
|858,4
|08/09/2025
|AUREA
|A
|68
|5,76
|391,68
|08/09/2025
|AUREA
|V
|13
|6
|78
|09/09/2025
|AUREA
|A
|45
|5,7587
|259,1415
|11/09/2025
|AUREA
|A
|61
|5,7843
|352,8423
|15/09/2025
|AUREA
|A
|71
|5,74
|407,54
|16/09/2025
|AUREA
|A
|28
|5,72
|160,16
|17/09/2025
|AUREA
|A
|20
|5,72
|114,4
|18/09/2025
|AUREA
|A
|402
|5,6304
|2263,421
|18/09/2025
|AUREA
|V
|400
|5,63
|2252
|19/09/2025
|AUREA
|A
|1
|5,66
|5,66
|22/09/2025
|AUREA
|A
|25
|5,66
|141,5
|23/09/2025
|AUREA
|A
|24
|5,66
|135,84
|24/09/2025
|AUREA
|V
|50
|5,7
|285
|25/09/2025
|AUREA
|A
|350
|5,5714
|1949,99
|26/09/2025
|AUREA
|V
|350
|5,58
|1953
|30/09/2025
|AUREA
|A
|100
|5,5
|550
|30/09/2025
|AUREA
|V
|100
|5,5
|550
|01/10/2025
|AUREA
|A
|81
|5,6494
|457,6014
|01/10/2025
|AUREA
|V
|81
|5,6864
|460,5984
|02/10/2025
|AUREA
|A
|20
|5,68
|113,6
|02/10/2025
|AUREA
|V
|20
|5,68
|113,6
|07/10/2025
|AUREA
|A
|17
|5,54
|94,18
|07/10/2025
|AUREA
|V
|17
|5,54
|94,18
|08/10/2025
|AUREA
|A
|100
|5,6
|560
|08/10/2025
|AUREA
|V
|100
|5,7
|570
|15/10/2025
|AUREA
|A
|50
|5,6
|280
|17/10/2025
|AUREA
|V
|21
|5,66
|118,86
|20/10/2025
|AUREA
|A
|267
|6,0438
|1613,695
|20/10/2025
|AUREA
|V
|467
|6,2572
|2922,112
|21/10/2025
|AUREA
|A
|8
|6,0375
|48,3
|22/10/2025
|AUREA
|A
|95
|6
|570
|22/10/2025
|AUREA
|V
|95
|6,18
|587,1
|23/10/2025
|AUREA
|A
|314
|6,449
|2024,986
|23/10/2025
|AUREA
|V
|264
|6,5295
|1723,788
|24/10/2025
|AUREA
|A
|180
|6,26
|1126,8
|24/10/2025
|AUREA
|V
|10
|6,34
|63,4
|27/10/2025
|AUREA
|A
|100
|6,284
|628,4
|27/10/2025
|AUREA
|V
|100
|6,5
|650
|28/10/2025
|AUREA
|A
|144
|6,2592
|901,3248
|29/10/2025
|AUREA
|A
|102
|6,1676
|629,0952
|30/10/2025
|AUREA
|V
|167
|6,24
|1042,08
|31/10/2025
|AUREA
|A
|272
|6,1147
|1663,198
|31/10/2025
|AUREA
|V
|272
|6,1453
|1671,522
|03/11/2025
|AUREA
|A
|28
|6,02
|168,56
|03/11/2025
|AUREA
|V
|30
|6,16
|184,8
|05/11/2025
|AUREA
|A
|50
|5,9436
|297,18
|06/11/2025
|AUREA
|A
|316
|5,7977
|1832,073
|06/11/2025
|AUREA
|V
|46
|5,62
|258,52
|07/11/2025
|AUREA
|A
|4
|5,58
|22,32
|07/11/2025
|AUREA
|V
|70
|5,7
|399
|10/11/2025
|AUREA
|A
|67
|5,78
|387,26
|10/11/2025
|AUREA
|V
|71
|5,8011
|411,8781
|11/11/2025
|AUREA
|A
|3
|5,78
|17,34
|12/11/2025
|AUREA
|V
|1
|5,88
|5,88
|13/11/2025
|AUREA
|A
|70
|5,6
|392
|13/11/2025
|AUREA
|V
|70
|5,6
|392
|14/11/2025
|AUREA
|A
|70
|5,6
|392
|14/11/2025
|AUREA
|V
|232
|5,6607
|1313,282
|19/11/2025
|AUREA
|V
|138
|5,7
|786,6
|20/11/2025
|AUREA
|A
|100
|5,6
|560
|20/11/2025
|AUREA
|V
|115
|5,6157
|645,8055
|24/11/2025
|AUREA
|V
|97
|5,72
|554,84
|25/11/2025
|AUREA
|V
|100
|5,88
|588
|26/11/2025
|AUREA
|A
|300
|5,7733
|1731,99
|26/11/2025
|AUREA
|V
|255
|5,7726
|1472,013
|27/11/2025
|AUREA
|A
|20
|6
|120
|27/11/2025
|AUREA
|V
|345
|5,8843
|2030,084
|28/11/2025
|AUREA
|A
|34
|6
|204
|01/12/2025
|AUREA
|A
|86
|5,9767
|513,9962
|02/12/2025
|AUREA
|A
|20
|6,08
|121,6
|02/12/2025
|AUREA
|V
|20
|6,1
|122
|03/12/2025
|AUREA
|A
|40
|5,98
|239,2
|03/12/2025
|AUREA
|V
|40
|6
|240
|04/12/2025
|AUREA
|A
|30
|5,9733
|179,199
|05/12/2025
|AUREA
|A
|30
|6,04
|181,2
|05/12/2025
|AUREA
|V
|30
|6,1
|183
|11/12/2025
|AUREA
|A
|39
|6,08
|237,12
|12/12/2025
|AUREA
|A
|11
|6,08
|66,88
|12/12/2025
|AUREA
|V
|59
|6,1736
|364,2424
|15/12/2025
|AUREA
|A
|20
|6,06
|121,2
|15/12/2025
|AUREA
|V
|45
|6,1
|274,5
|17/12/2025
|AUREA
|A
|15
|6
|90
|17/12/2025
|AUREA
|V
|50
|6,16
|308
|18/12/2025
|AUREA
|A
|40
|6,2
|248
|18/12/2025
|AUREA
|V
|88
|6,2
|545,6
|19/12/2025
|AUREA
|A
|320
|5,9739
|1911,648
|22/12/2025
|AUREA
|A
|3
|6,02
|18,06
|22/12/2025
|AUREA
|V
|20
|6,06
|121,2
|23/12/2025
|AUREA
|A
|287
|5,79
|1661,73
|29/12/2025
|AUREA
|A
|581
|5,5513
|3225,305
|29/12/2025
|AUREA
|V
|581
|5,5659
|3233,788
|30/12/2025
|AUREA
|V
|150
|5,6867
|853,005
|31/12/2025
|AUREA
|A
|233
|5,8858
|1371,391
|31/12/2025
|AUREA
|V
|390
|5,8515
|2282,085
À propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
|Contacts
|AUREA
|ACTUS finance & communication
|TSAF – GROUPE VIEL
|01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com
|Corinne Puissant
01 53 67 36 77
cpuissant@actus.fr
Déborah Schwartz
Relations Presse
01 53 67 36 35
dschwartz@actus.fr
|Camille Trémeau
01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com
