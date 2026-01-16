16 januari 2026 – 18u30 CET

Gereglementeerde informatie

Agfa ontvangt eindrapport van expert over vordering in verband met verkoop van de Offset Solutions-divisie aan Aurelius

Mortsel, België – 16 januari 2026 – 18u30 CET

Agfa heeft het eindrapport ontvangen van de onafhankelijke expert met betrekking tot de uitstaande vordering in het kader van de aandelenkoopovereenkomst die werd gesloten met Aurelius Group voor de verkoop van Agfa's Offset Solutions-divisie.

In augustus 2022 kondigde Agfa de ondertekening aan van een overeenkomst met Aurelius Group voor de verkoop van zijn Offset Solutions-divisie. Eind 2024 bedroeg het totale uitstaande bedrag met betrekking tot de aankoopprijsaanpassing 31,4 miljoen euro. Van dit bedrag werd 19,1 miljoen euro betwist door Aurelius. In april 2025 betaalde Aurelius 5,9 miljoen euro van het onbetwiste deel van de totale openstaande vordering.

De onafhankelijke expert heeft nu bepaald dat de prijsaanpassing 14,7 miljoen euro bedraagt. Deze bepaling leidt automatisch ook tot de betaling van 5,2 miljoen euro van het onbetwiste deel. De betalingen moeten binnen 15 werkdagen worden voldaan.

Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, verklaarde: “We zijn zeer tevreden dat we meer dan drie jaar na de aankondiging van de verkoop dit hoofdstuk eindelijk kunnen afsluiten. We kunnen ons nu volledig concentreren op de aan de gang zijnde transformatie van de onderneming, waarvoor het bedrag dat we zullen ontvangen zal worden ingezet.”

(einde bericht)

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2024 realiseerde de Groep een omzet van 1.138 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Bijlage