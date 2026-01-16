以人为本：中国最优秀的企业如何引领转型浪潮

上海, Jan. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国职场正在进行前所未有的快速发展。随着中国劳动年龄人口持续缩减——过去一年减少近七百万人——人才争夺已成为用人单位最紧迫的挑战之一。技能短缺成为新常态，60% 的企业称难以招聘到合格员工，尤其在 AI 与半导体等高增长领域。与此同时，年轻一代正在重新定义工作本质——他们将福利、灵活性与个人成长置于传统职业路径之上。
在此变革浪潮中，由 Business Media International 主办的 HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖重返中国，旨在表彰那些不仅克服挑战、更为未来职场树立新标杆的组织。今年的获奖者——既有中国大型企业，也有跨国公司——印证了一个简单而有力的真理：当企业把员工置于首位时，其余的一切都会随之而来。
这些获奖企业正在凭借创新与同理心保持领先。它们通过建立内训学院培养技能、打造透明的职业发展路径，并以导师制度和灵活工作模式促进多代员工的和谐共处。更是将科技视作人员赋能工具——运用 AI 与数字工具提升生产力，同时投入资金和精力进行培训与信任建设，助力员工茁壮成长。
除了表彰，HR Asia 项目本身也在重塑企业制定人才战略的方式。该奖项已成为亚洲地区公认的权威基准，助力获奖企业提升其品牌影响力、吸引顶尖人才、巩固行业领袖声誉。借助 HR Asia 的 TEAM（全面参与评估模型）调查所提供的洞察与数据反馈，参评企业能够把握职场趋势、识别敬业度缺口，并将员工反馈转化为切实行动。
因此，获评 HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖不仅是一项荣誉，更是企业在变革时代展现领导力的证明。这些企业不仅留住了核心人才，更激励着同行追随其步伐。
HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖主席 Datuk William Ng 表示：“中国的这些获奖企业在这个不确定时代展现出了卓越的适应力。它们证明：当企业以人为本——赋能员工、倾听声音、持续进步——不仅能够吸引人才，更能引领行业。这些企业正在重新定义‘理想雇主’的内涵，在全球最具活力的市场中树立新标准。”
该奖项覆盖中国大陆、柬埔寨、中国香港、印度尼西亚、印度、日本、韩国、中国澳门、马来西亚、菲律宾、新加坡、中国台湾、泰国、阿联酋和越南等 15 个亚洲市场，成为该地区规模最大的员工敬业度调研与表彰项目。如需了解更多关于 “2025 年 HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖”的信息及完整获奖名单，请访问：https://hr.asia/awards/
2025 年 HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖（中国区）获奖企业名录（按字母排序）：
- A.MENARINI CHINA HOLDING CO., LTD.
- AICPA & CIMA
- ALLIANZ CHINA
- APL LOGISTICS CHINA, LTD
- ARROW (CHINA) ELECTRONICS TRADING CO., LTD.
- AVERY DENNISON CHINA
- BOROUGE
- CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED
- COLLIERS CHINA
- CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED
- E. SUN BANK (CHINA) CO., LTD
- FUTU NETWORK TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
- Goertek Inc.
- HANG LUNG MANAGEMENT (CHINA) LTD.
- InnoCare Pharma
- IPSOS (CHINA) CONSULTING CO., LTD.
- JOHNSON MATTHEY CHINA
- JPE YEAN HERN CO., LTD
- KPMG
- LEE KUM KEE (CHINA)
- LEE KUM KEE GROUP
- MANULIFE-SINOCHEM LIFE INSURANCE CO.,LTD.
- MINISO GROUP
- MUNDIPHARMA (CHINA) PHARMACEUTICAL CO., LTD.
- OLAM AGRI CHINA
- PUBLICIS GROUPE CHINA
- SHANGHAI HENLIUS BIOTECH, INC.
- SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.
- SYNTHASIA GROUP CO., LTD.
- WELLINGTON COLLEGE EDUCATION (CHINA)
2025 年 HR Asia 最具关怀企业奖获奖名单
- MANULIFE-SINOCHEM LIFE INSURANCE CO.,LTD.
2025 年 HR Asia 职场可持续奖获奖名单
- A.MENARINI CHINA HOLDING CO., LTD.
- BOROUGE
- HANG LUNG MANAGEMENT (CHINA) LTD.
- JOHNSON MATTHEY CHINA
- OLAM AGRI CHINA
2025 年 HR Asia 科技赋能奖获奖名单
- PUBLICIS GROUPE CHINA
- WELLINGTON COLLEGE EDUCATION (CHINA)
|关于 Business Media International
Business Media International 是 Audience Analytics Limited (1AZ.SG) 旗下子公司，作为区域领先机构，致力于通过数据驱动的品牌与项目推动亚洲企业成长。我们拥有 SME Magazine、HR Asia、Capital Asia、Energy Asia、Logistics Asia、TruthTV、CXP Asia 等知名媒体品牌，以及 SME100、HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖、金牛奖、CXP 亚洲最佳客户体验奖等商业影响力评估品牌。我们组织各类展览，并拥有自主研发的软件即服务平台——全面参与评估模型 (Total Engagement Assessment Model)。
