以人为本：中国最优秀的企业如何引领转型浪潮

上海, Jan. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国职场正在进行前所未有的快速发展。随着中国劳动年龄人口持续缩减——过去一年减少近七百万人——人才争夺已成为用人单位最紧迫的挑战之一。技能短缺成为新常态，60% 的企业称难以招聘到合格员工，尤其在 AI 与半导体等高增长领域。与此同时，年轻一代正在重新定义工作本质——他们将福利、灵活性与个人成长置于传统职业路径之上。

在此变革浪潮中，由 Business Media International 主办的 HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖重返中国，旨在表彰那些不仅克服挑战、更为未来职场树立新标杆的组织。今年的获奖者——既有中国大型企业，也有跨国公司——印证了一个简单而有力的真理：当企业把员工置于首位时，其余的一切都会随之而来。

这些获奖企业正在凭借创新与同理心保持领先。它们通过建立内训学院培养技能、打造透明的职业发展路径，并以导师制度和灵活工作模式促进多代员工的和谐共处。更是将科技视作人员赋能工具——运用 AI 与数字工具提升生产力，同时投入资金和精力进行培训与信任建设，助力员工茁壮成长。

除了表彰，HR Asia 项目本身也在重塑企业制定人才战略的方式。该奖项已成为亚洲地区公认的权威基准，助力获奖企业提升其品牌影响力、吸引顶尖人才、巩固行业领袖声誉。借助 HR Asia 的 TEAM（全面参与评估模型）调查所提供的洞察与数据反馈，参评企业能够把握职场趋势、识别敬业度缺口，并将员工反馈转化为切实行动。

因此，获评 HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖不仅是一项荣誉，更是企业在变革时代展现领导力的证明。这些企业不仅留住了核心人才，更激励着同行追随其步伐。

HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖主席 Datuk William Ng 表示：“中国的这些获奖企业在这个不确定时代展现出了卓越的适应力。它们证明：当企业以人为本——赋能员工、倾听声音、持续进步——不仅能够吸引人才，更能引领行业。这些企业正在重新定义‘理想雇主’的内涵，在全球最具活力的市场中树立新标准。”

该奖项覆盖中国大陆、柬埔寨、中国香港、印度尼西亚、印度、日本、韩国、中国澳门、马来西亚、菲律宾、新加坡、中国台湾、泰国、阿联酋和越南等 15 个亚洲市场，成为该地区规模最大的员工敬业度调研与表彰项目。如需了解更多关于 “2025 年 HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖”的信息及完整获奖名单，请访问：https://hr.asia/awards/

2025 年 HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖（中国区）获奖企业名录（按字母排序）：

A.MENARINI CHINA HOLDING CO., LTD. AICPA & CIMA ALLIANZ CHINA APL LOGISTICS CHINA, LTD ARROW (CHINA) ELECTRONICS TRADING CO., LTD. AVERY DENNISON CHINA BOROUGE CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED COLLIERS CHINA CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED E. SUN BANK (CHINA) CO., LTD FUTU NETWORK TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. Goertek Inc. HANG LUNG MANAGEMENT (CHINA) LTD. InnoCare Pharma IPSOS (CHINA) CONSULTING CO., LTD. JOHNSON MATTHEY CHINA JPE YEAN HERN CO., LTD KPMG LEE KUM KEE (CHINA) LEE KUM KEE GROUP MANULIFE-SINOCHEM LIFE INSURANCE CO.,LTD. MINISO GROUP MUNDIPHARMA (CHINA) PHARMACEUTICAL CO., LTD. OLAM AGRI CHINA PUBLICIS GROUPE CHINA SHANGHAI HENLIUS BIOTECH, INC. SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD. SYNTHASIA GROUP CO., LTD. WELLINGTON COLLEGE EDUCATION (CHINA)

2025 年 HR Asia 最具关怀企业奖获奖名单

MANULIFE-SINOCHEM LIFE INSURANCE CO.,LTD.



2025 年 HR Asia 职场可持续奖获奖名单

A.MENARINI CHINA HOLDING CO., LTD.

BOROUGE

HANG LUNG MANAGEMENT (CHINA) LTD.

JOHNSON MATTHEY CHINA

OLAM AGRI CHINA



2025 年 HR Asia 科技赋能奖获奖名单

PUBLICIS GROUPE CHINA

WELLINGTON COLLEGE EDUCATION (CHINA)

关于 Business Media International

Business Media International 是 Audience Analytics Limited (1AZ.SG) 旗下子公司，作为区域领先机构，致力于通过数据驱动的品牌与项目推动亚洲企业成长。我们拥有 SME Magazine、HR Asia、Capital Asia、Energy Asia、Logistics Asia、TruthTV、CXP Asia 等知名媒体品牌，以及 SME100、HR Asia 亚洲最佳企业雇主奖、金牛奖、CXP 亚洲最佳客户体验奖等商业影响力评估品牌。我们组织各类展览，并拥有自主研发的软件即服务平台——全面参与评估模型 (Total Engagement Assessment Model)。 Adrian Cheng

营销经理

Business Media International

手机号码：012-2692701

电子邮箱：adrian@businessmedia.asia



