JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Actualización de suplementos: Aviso a los accionistas- con efecto a partir del 16 de febrero de 2026

DUBLÍN, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Por la presente le notificamos que los suplementos de determinados subfondos serán actualizados, con efecto a partir del 16 de febrero de 2026 para reflejar cambios en sus políticas de exclusión, de la siguiente manera:

eliminar el umbral de exclusión del 10 % de ingresos relacionado con armas convencionales

modificar la exclusión total vigente relacionada con armas nucleares para permitir la inversión en emisores que apoyen programas de armas nucleares de Estados que forman parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, comúnmente conocido como el Tratado de No Proliferación o “TNP”

Para ver el documento completo, incluyendo las opciones disponibles para los accionistas, copie el siguiente enlace URL en la barra de direcciones en su navegador:

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm57249-shareholder-mailing-etf-inv-policy-update-en.pdf

