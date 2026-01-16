Avis aux médias : Rassemblement de lancement de la grève de l’APUL

SUDBURY, Ontario, 16 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --



QUOI :

Si aucune entente n’est conclue entre l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL) et l’administration de l’Université Laurentienne au cours de la fin de semaine, l’APPUL tiendra un rassemblement marquant le lancement de la grève.

QUI :

L’APPUL rassemblera des piqueteuses et piqueteurs, des étudiantes et étudiants ainsi que des personnes alliées, avec la participation de conférencières et conférenciers, notamment :

Fabrice Colin, président de l’APUL

Rob Kristofferson, président de l’OCUFA

Des représentantes et représentants du bureau du député provincial M. Jamie West

Des représentantes et représentants du Conseil du travail du district de Sudbury

Des leadeurs étudiantes et étudiants





QUAND :

Lundi 19 janvier 2026 à 12 h

OÙ :

Université Laurentienne

935, chemin Ramsey Lake

Sudbury (Ontario)

Entrée principale du campus

Le rassemblement comprendra une marche depuis l’entrée principale du campus jusqu’à un autre site de piquetage. Le stationnement pourrait être difficile lors du rassemblement. Les médias et les membres de la communauté sont invités à utiliser le stationnement du « Pit ». Le stationnement sur rue peut également être possible, de même que certains stationnements publics à proximité, notamment à Science Nord.

POURQUOI :

Ce rassemblement marquera la première journée de grève de l’APPUL, au cours de laquelle des centaines de professeures et professeurs, chargées et chargés de cours, bibliothécaires et cliniciennes et cliniciens de l’Université Laurentienne annuleront leurs cours et exerceront un retrait de leur travail jusqu’à ce qu’une entente soit conclue. Le rassemblement réunira les membres de l’APPUL et leurs allié·e·s dans une démonstration de solidarité collective en faveur d’une entente juste.

POSSIBILITÉS MÉDIATIQUES :

Entrevues, possibilités de photos et de vidéos, disponibilité médiatique.

RSVP / CONTACT :

Veuillez communiquer avec media@lufappul.org. Une personne-ressource pour les médias sera présente sur place afin d’offrir du soutien.