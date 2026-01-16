Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Stand des Geschäfts

LONDON, Ontario, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat seine verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für den Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum zum 30. November 2025 vorgelegt und präsentiert die folgenden Highlights. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

„Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben wir bei Aduro mehrere wichtige operative und strategische Meilensteine erreicht, während wir unseren Skalierungsplan konsequent weiterverfolgt haben“, so Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Wir haben die Inbetriebnahme unserer Pilotanlage für den Next Generation Process vorangetrieben und im Rahmen des Demonstrationsanlagenprogramms deutliche Fortschritte erzielt – unter anderem bei der globalen Standortauswahl für die künftige Demonstrationsanlage. Diese Maßnahmen legen die Basis für unsere laufenden technischen und ingenieurtechnischen Aktivitäten, während wir den Übergang in die nächste Entwicklungsphase vorbereiten.“

„Nach Quartalsende haben wir die Kapitalposition des Unternehmens durch den Abschluss einer öffentlichen Emission in den USA mit einem Bruttoerlös von rund 20 Mio. US-Dollar deutlich gestärkt und damit zusätzliche finanzielle Flexibilität zur Unterstützung der geplanten Aktivitäten im gesamten Unternehmen gewonnen“, so Mena Beshay, Chief Financial Officer von Aduro. „Der Erlös aus der Emission wird vorrangig für die Weiterentwicklung des Demonstrationsanlagenprogramms sowie für weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.“

Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2026 – Finanzielle Highlights (Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum endend am 30. November 2025)

Der Quartalsumsatz für das zweite Quartal 2026 belief sich auf 122.706 CAD, ein Anstieg von 222 % gegenüber 38.143 CAD im zweiten Quartal 2025. Der Umsatz seit Jahresbeginn für die sechs Monate bis zum 30. November 2025 betrug 167.206 CAD, was einem Zuwachs von 80 % gegenüber 93.143 CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Der aktuelle Umsatz des Unternehmens stammt aus der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen (Customer Engagement Programs, CEP), die der Bewertung der Technologie und der Zusammenarbeit des Unternehmens dienen. Diese Einnahmen sind einmalig und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der Evaluierungsprojekte. Die Unterschiede zwischen den Quartalen spiegeln die Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Expansionsaktivitäten, laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

Der Verlust aus dem operativen Geschäft für das zweite Quartal 2026 belief sich auf 6.461.987 CAD, verglichen mit 3.114.712 CAD im zweiten Quartal 2025. Der Verlust seit Jahresbeginn für die sechs Monate bis zum 30. November 2025 belief sich auf 12.787.005 CAD, verglichen mit 5.577.244 CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, einen nicht zahlungswirksamen Verlust aus der Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens, verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Maßnahmen zur Skalierung der Technologie zurückzuführen. Hinzu kommen die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter zur Unterstützung des Wachstums, höhere Marketing- und PR-Ausgaben sowie zusätzliche Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung an der Nasdaq.

Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2026 belief sich auf -3.299.026 CAD, verglichen mit -1.887.750 CAD im zweiten Quartal 2025. Für die ersten sechs Monate bis zum 30. November 2025 lag das bereinigte EBITDA bei -5.553.410 CAD, gegenüber -3.634.498 CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum 30. November 2025 betrugen die Buchwerte der Sachanlagen 8,9 Millionen CAD, ein Anstieg von 3,8 Millionen CAD gegenüber 5,1 Millionen CAD im vierten Quartal 2025. Dies war in erster Linie auf laufende Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Bau der NGP-Pilotanlage des Unternehmens zurückzuführen.

Zum 30. November 2025 verfügte das Unternehmen über eine solide Liquiditätsposition von 13,04 Millionen CAD, verglichen mit 6,96 Millionen CAD im vierten Quartal 2025. Nach dem 30. November 2025 hat Aduro durch den Abschluss einer garantierten öffentlichen Emission in den USA einen Bruttoerlös von rund 20 Millionen US-Dollar erzielt, wodurch die Bilanz des Unternehmens weiter gestärkt wurde.



Reconciliation of Adjusted EBITDA (Non-GAAP) to Loss from Operations (GAAP)

(CAD $) Q2 FY2026 YTD FY 2026 Q2 FY2025 YTD FY 2025 Loss from operations (GAAP) $ (6,461,987 ) $ (12,787,005 ) $ (3,114,712 ) $ (5,577,244 ) Add: Share-based compensation (non-cash) 1,860,246 4,321,800 1,022,267 1,611,318 Add: Change in fair value of derivative financial liability (non-cash) 1,284,420 2,833,083 74,568 74,568 Add: Depreciation and amortization 149,467 291,679 130,127 256,860 Deduct: Other Income (131,172 ) (212,967 ) - - Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $ (3,299,026 ) $ (5,553,410 ) $ (1,887,750 ) $ (3,634,498 )



Erläuterungen der Anpassungen:

Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen und -prämien.

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der Neubewertung von Finanzinstrumenten.

Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.

Sonstige Erträge: Zinserträge auf Bareinlagen, die nicht in das Betriebsergebnis einbezogen wurden.

Selected Comparative Financial Information for the three and six months ended November 30, 2025

(CAD $) Q2 FY2026 Q2 FY2025 Q2 %

Change YTD FY2026 YTD FY2025 YTD % Change Revenue $ 122,706 $ 38,143 222 % 167,206 93,143 80 % Loss from operations $ (6,461,987 ) $ (3,114,712 ) 107 % $ (12,787,005 ) $ (5,577,244 ) 129 % Adjusted EBITDA $ (3,299,026 ) $ (1,887,750 ) 75 % $ (5,553,410 ) $ (3,634,498 ) 53 %





(CAD $) Q2 FY2026

(Ended Nov 30, 2025) Q4 FY2025

(Ended May 31, 2025) % Change Property, plant & equipment $ 7,729,984 $ 4,109,459 88 % Cash position $ 13,042,599 $ 6,957,846 87 %



Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2026 – Unternehmenshighlights und nachfolgende Ereignisse

Pilotanlage für den Next Generation Process („NGP“) geht in die Inbetriebnahmephase

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Ende: 31. August 2025) hat Aduro in Zusammenarbeit mit seinem Engineering-Partner Zeton Inc. den Bau der Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP) weiter vorangetrieben. Gleichzeitig hat Siemens die Integration der Automatisierungs- und Steuerungssysteme intensiviert, um die Anlage auf die bevorstehende Inbetriebnahme vorzubereiten. Am Unternehmensstandort in London wurden die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen, darunter die Modernisierung der Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, der Elektrik sowie die Umgestaltung der Labore. Parallel dazu wurden die Büroräume erweitert und die Systemdokumentation fortgeführt. Die Werksabnahmeprüfung der Extruder, der letzten lang zu beschaffenden Komponenten, wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Einheiten wurden im September an den Standort geliefert. Zusammen bilden diese Meilensteine die Grundlage für den Start der Inbetriebnahmeaktivitäten.

Im September begann Aduro mit der Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage, was einen bedeutenden Übergang vom Bau zum Betrieb darstellt. Das stufenweise Inbetriebnahmeprogramm begann mit der Beschickungsvorbereitung und den Reaktorsystemen, wo die mechanische Überprüfung, die Integration des Steuersystems und die Sicherheitsvalidierung im Gange sind, um zu bestätigen, dass die Leistung den Konstruktionsspezifikationen entspricht.

Im Oktober begann die zweite Phase der Inbetriebnahme mit dem Produktrückgewinnungssystem, wodurch das Programm entscheidend in Richtung einer vollständigen Systemintegration vorangetrieben wurde. Diese Phase 2 umfasste zusätzliche Teilsysteme, wobei der Schwerpunkt auf sequenziellen Tests, Nassläufen und der Prozessoptimierung lag. Die Aktivitäten wurden bis Dezember 2025 fortgeführt, während das Unternehmen seinen stufenweisen Inbetriebnahmeplan umsetzte, um die Anlage auf längerfristige Pilotbetriebskampagnen vorzubereiten. Die Inbetriebnahme erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Zeton, Siemens sowie den internen Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebsteams von Aduro, wobei der Fokus weiterhin auf Betriebsbereitschaft, Sicherheit und Qualitätssicherung lag.

Start des Demonstrationsanlagenprogramms

Im November 2025 unterzeichnete Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung für den geplanten Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Ausrüstungen auf dem Gelände einer Industriebrache in den Niederlanden. Die geplante Transaktion sieht einen Kaufpreis von 2 Millionen Euro sowie eine nicht rückzahlbare Gebühr für den exklusiven Zugang zum Grundstück während der Due-Diligence-Phase vor.

Das Gelände wird als potenzieller Standort für die Demonstrationsanlage des Unternehmens im Rahmen der strukturierten Skalierung von der Pilotanlage für den Next Generation Process geprüft. Die Absichtserklärung ist unverbindlich, und der Abschluss der Transaktion hängt weiterhin von der Due Diligence, der Aushandlung endgültiger Vereinbarungen sowie den üblichen Bedingungen und Genehmigungen ab.

Parallel dazu hat Aduro mit ersten technischen und planerischen Aktivitäten begonnen, um die Systemanforderungen und Leistungskriterien für die detaillierte Planung und die Einbindung von Partnern festzulegen. Die endgültige Standortauswahl wird derzeit für Ende Januar 2026 erwartet.

Im Laufe des Quartals hat Aduro im Rahmen seines Demonstrationsanlagenprogramms eine Reihe technischer Versuche an Anlagen im industriellen Maßstab gestartet. Diese Arbeiten dienen der Unterstützung der detaillierten technischen Planung und liefern wichtige Erkenntnisse für die Auswahl der für den Demonstrationsbetrieb benötigten Ausrüstung mit langen Lieferzeiten. Die Versuche werden in Zusammenarbeit mit der KraussMaffei Extrusion GmbH und CHILL B.V. durchgeführt und konzentrieren sich auf die Bewertung extrusionsbasierter Verfahren zur Aufbereitung kontaminierter und gemischter Kunststoffabfälle vor dem Hydrochemolytic™-Prozess. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in die Anlagenauslegung, die Vorbehandlungsstrategie sowie die Integrationsplanung für die Demonstrationsanlage einfließen.

Erfolgreiches Steamcracking von aus Kunststoff gewonnenem Hydrochemolytic™-Öl im Pilotmaßstab

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Aduro in einer europäischen Pilotanlage Versuche zum Steamcracking von aus Kunststoff gewonnenem Hydrochemolytic™-Öl im Pilotmaßstab erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde Öl aus gemischten Kunststoffabfällen untersucht und das Material „wie gewonnen“ verarbeitet, ohne Hydrotreating oder Verdünnung. Das Programm zeigte einen stabilen Ofenbetrieb und erzielte Ethylen- und Propylenausbeuten, die mit denen konventioneller fossiler Steamcracker-Rohstoffe vergleichbar sind. Die Versuchsergebnisse liefern wichtige Daten, die eine weitergehende Bewertung von aus HCT gewonnenen Flüssigkeiten für einen potenziellen Einsatz in Steamcracking-Anwendungen unterstützen.

Teilnahme an Investoren- und Branchenkonferenzen sowie globales Engagement

Im Laufe des Quartals nahm Aduro an einer Reihe von Investoren- und Fachkonferenzen in Nordamerika, Europa und Asien teil und tauschte sich mit Stakeholdern entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Chemie-, Kunststoff- und Recyclingbranche aus. Zu diesen Aktivitäten zählten Investorenpräsentationen sowie die Teilnahme an Fachforen mit den Schwerpunkten chemisches Recycling und Materialkreislaufwirtschaft.

Neben der routinemäßigen Teilnahme an Konferenzen engagierte sich Aduro auch in ausgewählten nicht-kommerziellen Aktivitäten. Aduro Clean Technologies Europe B.V. war Teil der niederländischen Handelsdelegation nach Japan im Zusammenhang mit der Expo 2025 in Osaka , deren Schwerpunkt auf Initiativen in den Bereichen Energiewende, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft lag. Darüber hinaus wurde Aduro in einer Folge der Dokumentarserie Earth with John Holden vorgestellt, in der die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens sowie deren Entwicklung vom Laborstadium bis zum Einsatz im Pilot- und Demonstrationsmaßstab beleuchtet wurden.

Nachfolgende Ereignisse

Verbesserte Kapitalausstattung durch Börsengang in den USA

Im Dezember 2025 hat Aduro einen Börsengang in den USA mit Stammaktien und dazugehörigen Optionsscheinen abgeschlossen, der einen Bruttoerlös von rund 20 Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsabschlägen und Emissionskosten erzielte. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös vorrangig für das Demonstrationsanlagenprogramm, laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, allgemeine Unternehmenszwecke sowie als Betriebskapital zu verwenden.

Zusammenarbeit mit ECOCE zur Förderung des Recyclings flexibler Kunststoffverpackungen in Mexiko

Im Dezember 2025 schloss Aduro einen mehrjährigen Rahmenvertrag über eine Zusammenarbeit mit ECOCE, A.C., einer gemeinnützigen Umweltorganisation mit Sitz in Mexiko. ECOCE verwaltet im Auftrag seiner Mitgliedsunternehmen das nationale private Sammelprogramm für Verpackungen in Mexiko und unterstützt die Sammlung und Verwertung von PET, HDPE, Aluminium sowie weiteren Materialien aus dem Endverbrauch. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Aduro und ECOCE die Anwendung der Hydrochemolytic™-Technologie anhand realer Endverbrauchsmaterialien evaluieren, die über die Sammelsysteme von ECOCE bereitgestellt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf schwer zu recycelnden, mehrschichtigen und gemischten Kunststoffabfallströmen.

Abschluss des Shell GameChanger-Programms

Im Dezember 2025 hat Aduro seine Teilnahme am Shell GameChanger-Programm erfolgreich abgeschlossen und damit eine mehrjährige Zusammenarbeit beendet, die sich auf die Bewertung der Anwendung der Hydrochemolytic™-Technologie im Rahmen von Shells Initiative zur Dekarbonisierung der Chemie konzentrierte. Das Programm lieferte wertvolles technisches Feedback und validierte zentrale Annahmen zum Prozessdesign im Dauerbetrieb. Damit unterstützte es maßgeblich Aduros Weg zur technischen Skalierung vom Pilot- zum Demonstrationsmaßstab.

Die vollständigen verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüsse sowie der Lagebericht des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. November 2025 sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf EDGAR (www.sec.gov) verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“) und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht. Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitplan, Umfang und Fortschritt der Inbetriebnahme der Pilotanlage für den Next Generation Process des Unternehmens, zur Entwicklung, Auslegung, Standortwahl und Betriebsbereitschaft der geplanten Demonstrationsanlage, zur Skalierbarkeit und technischen Leistungsfähigkeit der Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens, zur geplanten Verwendung der Erlöse aus der öffentlichen Emission des Unternehmens sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, seine Skalierungs- und Entwicklungspläne erfolgreich umzusetzen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) erwartet oder prognostiziert, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Diese umfassen unter anderem: den erwarteten Zeitplan, Umfang und Fortschritt der Inbetriebnahmeaktivitäten für die NGP-Pilotanlage; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Übergangs vom Bau zum integrierten und kontinuierlichen Pilotbetrieb; den voraussichtlichen Entwurfs-, Konstruktions-, Planungs- und Standortauswahlprozess für die geplante Demonstrationsanlage, einschließlich der Bewertung eines potenziellen Standorts in den Niederlanden und des Zeitplans für die endgültige Standortentscheidung; die Erwartungen des Unternehmens zur Verwendung der Erlöse aus seinem öffentlichen Angebot in den USA, einschließlich der Finanzierung der Demonstrationsanlage, von Forschung und Entwicklung sowie allgemeiner Unternehmenszwecke; die erwarteten Ergebnisse der Pilotversuche mit Hydrochemolytic™-Öl im Steamcracking-Verfahren und die potenzielle Anwendbarkeit von aus HCT gewonnenen Flüssigkeiten als Einsatzstoffe für Steamcracking-Verfahren; die erwarteten Ergebnisse und Auswirkungen der technischen Versuche mit KraussMaffei Extrusion GmbH und CHILL B.V., die die Auswahl der Ausrüstung und die Konzeption des Vorbehandlungssystems für die Demonstrationsanlage unterstützen; die erwarteten Ergebnisse der Kooperationsaktivitäten, einschließlich der Vereinbarung mit ECOCE zur Bewertung von Post-Consumer-Rohstoffen; die erwarteten Vorteile der Teilnahme an technischen, Branchen- und Investorenkonferenzen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Fortschritts und des Zeitplans seines Demonstrationsanlagenprogramms; sowie die Überzeugung des Unternehmens, dass seine gestärkte Kapitalposition die notwendige Flexibilität bietet, um die Skalierung-voranzutreiben und geplante Aktivitäten im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens, einschließlich Annahmen zu: der erfolgreichen und rechtzeitigen Fertigstellung der Inbetriebnahme und Integration der NGP-Pilotanlage; der Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Hydrochemolytic™-Technologie unter Pilotbedingungen; der Verfügbarkeit und Eignung von Industriestandorten, Ausrüstung und Infrastruktur für die Demonstrationsanlage; der Fähigkeit des Unternehmens, die Due Diligence abzuschließen und endgültige Vereinbarungen in Bezug auf den vorgeschlagenen Standort in den Niederlanden auszuhandeln; der fortgesetzten technischen Unterstützung durch Partner wie Zeton Inc., Siemens Canada, KraussMaffei Extrusion GmbH und CHILL B.V.; der Reproduzierbarkeit und Nützlichkeit der durch Pilotversuche und technische Tests gewonnenen Daten; stabiler makroökonomischer, regulatorischer und industrieller Rahmenbedingungen; dem fortgesetzten Zugang zu Rohstoffvorräten für Tests und Bewertungen; der fortgesetzten Zusammenarbeit mit potenziellen Partnern und Kooperationspartnern; sowie der Verfügbarkeit von ausreichend Kapital, Personal und Ressourcen zur Unterstützung von Skalierung, Forschung und Entwicklung sowie der Betriebsplanung. Diese Aussagen können durch bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren beeinflusst werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier geäußerten oder angedeuteten Erwartungen abweichen. Dazu zählen unter anderem: Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder unerwartete Probleme bei der Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage; Risiken im Zusammenhang mit der Anlagenleistung, Systemintegration, Automatisierung oder Datenerfassung; Unsicherheiten, die sich aus der Due Diligence, behördlichen Prüfungen oder kommerziellen Verhandlungen bezüglich des potenziellen Standorts in den Niederlanden ergeben; Änderungen der Konstruktionsanforderungen, technischen Annahmen oder Genehmigungsbedingungen für die geplante Demonstrationsanlage; technische Risiken in Bezug auf Prozessleistung, Rohstoffvariabilität und die Anwendbarkeit von HCT-abgeleiteten Flüssigkeiten in Steamcracking-Anlagen Dritter; Einschränkungen in der Lieferkette, einschließlich der Verfügbarkeit von Komponenten mit langer Lieferzeit; Abhängigkeiten von Ingenieurbüros und Kooperationspartnern; Änderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen, regulatorischen oder politischen Rahmenbedingungen, die das fortschrittliche Recycling und die chemische Verarbeitung betreffen; erhöhte Kapitalkosten oder eingeschränkter Zugang zu Finanzmitteln; Risiken im Zusammenhang mit der Bindung von Fachkräften und der Sicherstellung der Betriebsbereitschaft; sowie Unsicherheiten, die mit der frühen Skalierung neuartiger Prozesstechnologien verbunden sind.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten – sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen –, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.