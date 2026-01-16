Aduro Clean Technologies présente les résultats financiers de son deuxième trimestre 2026 et fait le point sur ses activités

LONDON, Province de l’Ontario, 16 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, publie ses résultats financiers périodiques condensés et consolidés pour les trimestre et semestre clos le 30 novembre 2025, accompagnés des éclairages clés présentés ci-dessous. Sauf mention contraire, toutes les données financières figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens.

« Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026, Aduro a poursuivi sa trajectoire de passage à l’échelle industrielle et franchi plusieurs caps opérationnels et de planification clés », indique Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « La mise en service de notre usine pilote de traitement nouvelle génération a bien avancé. Du côté de l’usine de démonstration, nous avons poursuivi nos travaux en lien avec notre processus international visant la sélection du site qui sera retenu pour l’accueillir. À l’aube de la prochaine phase de notre développement, ces avancées appuient nos actuels travaux techniques et d’ingénierie », poursuit-il.

« Postérieurement à la clôture du trimestre, nous avons sensiblement consolidé la position de trésorerie de la Société grâce à la levée de près de 20 millions de dollars issue de la conclusion d’une offre publique ouverte aux États-Unis. Ce produit brut nous a permis de mieux financer les activités de notre programme de développement à l’échelle de l’entreprise », ajoute Mena Beshay, son directeur financier. « Ces fonds soutiendront principalement l’avancement de notre programme d’usines pilotes et pourront également financer le maintien de nos investissements ciblés en recherche et développement, ainsi que les besoins généraux de l’entreprise. »

Points financiers clés du deuxième trimestre 2026 (relatifs au trimestre et au semestre clos le 30 novembre 2025)

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 ressort à 122 706 dollars, soit une progression marquée de 222 % par rapport aux 38 143 dollars enregistrés au deuxième trimestre 2025. Le chiffre d’affaires cumulé entre le début de l’année et le semestre clos le 30 novembre 2025 est arrêté à 167 206 dollars, soit un bond de 80 % par rapport aux 93 143 dollars comptabilisés au titre du semestre terminé le 30 novembre 2024. Le chiffre d’affaires actuel de la Société provient de services délivrés dans le cadre de programmes d’engagement client axés sur l’évaluation de ses applications technologiques et de ses projets de partenariat. Il n’est ainsi pas récurrent et varie en fonction du calendrier et du périmètre des projets d’évaluation. Les écarts constatés d’un trimestre sur l’autre reflètent l’équilibre des ressources de la Société, réparties entre les activités de développement, les analyses techniques continues, et les programmes d’évaluation des clients.

La perte d’exploitation clôture à 6 461 987 dollars au deuxième trimestre 2026, comparativement à la perte d’exploitation de 3 114 712 dollars constatée au deuxième trimestre de l’exercice précédent. La perte cumulée entre le début de l’année et le semestre clos le 30 novembre 2025 se creuse à 12 787 005 dollars, contre 5 577 244 dollars au semestre terminé le 30 novembre 2024. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des charges hors trésorerie liées à la rémunération en actions, par une perte hors trésorerie liée à la réévaluation du passif financier en instruments dérivés, ainsi que par des investissements accrus en recherche et développement et par la montée en charge technologique. Elle reflète également l’embauche nécessaire à la croissance, la hausse des dépenses de marketing et de relations publiques, ainsi que les frais généraux supplémentaires liés à l’entrée de la Société au Nasdaq.

L’EBITDA ajusté chute à - 3 299 026 dollars, contre - 1 887 750 dollars au deuxième trimestre 2025. L’EBITDA cumulé entre le début de l’année et le semestre clos le 30 novembre 2025 affiche - 5 553 410 dollars, contre - 3 634 498 dollars calculés à la clôture du semestre terminé le 30 novembre 2024.

Les coûts des immobilisations corporelles arrêtés au 30 novembre 2025 franchissent la barre des 8,9 millions de dollars, comparés à l’enveloppe de 5,1 millions de dollars du quatrième trimestre 2025, soit une hausse de 3,8 millions de dollars. Cette évolution s’explique principalement par les travaux d’investissement en cours liés à la construction de l’usine pilote de la Société.

La trésorerie reste solide et s’établit à 13,04 millions de dollars au 30 novembre 2025, contre les 6,96 millions de dollars comptabilisés au quatrième trimestre 2025. Postérieurement à la clôture du 30 novembre 2025, Aduro a perçu un produit brut d’environ 20 millions de dollars américains à la clôture d’une offre publique souscrite aux États-Unis, ce qui renforce son bilan.



Reconciliation of Adjusted EBITDA (Non-GAAP) to Loss from Operations (GAAP)

(CAD $) Q2 FY2026 YTD FY 2026 Q2 FY2025 YTD FY 2025 Loss from operations (GAAP) $ (6,461,987 ) $ (12,787,005 ) $ (3,114,712 ) $ (5,577,244 ) Add: Share-based compensation (non-cash) 1,860,246 4,321,800 1,022,267 1,611,318 Add: Change in fair value of derivative financial liability (non-cash) 1,284,420 2,833,083 74,568 74,568 Add: Depreciation and amortization 149,467 291,679 130,127 256,860 Deduct: Other Income (131,172 ) (212,967 ) - - Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $ (3,299,026 ) $ (5,553,410 ) $ (1,887,750 ) $ (3,634,498 )



Justification des écarts :

Rémunération en actions : charge hors trésorerie liée aux options d’achat et d’octroi d’actions.

Variation de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés : gain/perte hors trésorerie lié(e) à la réévaluation des instruments financiers.

Dépréciations et amortissements : charges hors trésorerie relatives aux immobilisations corporelles et aux actifs incorporels.

Autres produits : intérêts perçus sur les dépôts de trésorerie, hors résultats d’exploitation.

Selected Comparative Financial Information for the three and six months ended November 30, 2025

(CAD $) Q2 FY2026 Q2 FY2025 Q2 %

Change YTD FY2026 YTD FY2025 YTD % Change Revenue $ 122,706 $ 38,143 222 % 167,206 93,143 80 % Loss from operations $ (6,461,987 ) $ (3,114,712 ) 107 % $ (12,787,005 ) $ (5,577,244 ) 129 % Adjusted EBITDA $ (3,299,026 ) $ (1,887,750 ) 75 % $ (5,553,410 ) $ (3,634,498 ) 53 %





(CAD $) Q2 FY2026

(Ended Nov 30, 2025) Q4 FY2025

(Ended May 31, 2025) % Change Property, plant & equipment $ 7,729,984 $ 4,109,459 88 % Cash position $ 13,042,599 $ 6,957,846 87 %



Faits marquants du deuxième trimestre 2026 et événements postérieurs

Mise en service de l’usine pilote de traitement nouvelle génération (ou PNG)

Avec le concours du partenaire en ingénierie Zeton Inc., les travaux de construction de l’usine pilote PNG ont bien avancé au cours du premier trimestre clos le 31 août 2025. En parallèle, Siemens a progressé dans l’intégration des systèmes d’automatisation et de contrôle en amont de la mise en service. Dans l’usine de London, les activités de préparation du site étendues aux systèmes CVCA, travaux électriques et modifications du laboratoire sont finalisées et les travaux d’agrandissement des bureaux et de documentation se sont poursuivis. Les extrudeuses, composants critiques assortis d’échéances de livraison longues, ont passé les tests en usine avec succès et sont livrées depuis le mois de septembre. La réalisation de toutes ces étapes a permis d’envisager le lancement de l’usine.

En septembre, Aduro a officiellement commencé la mise en service, marquant ainsi un net virage de transition opérationnelle depuis la phase de construction vers la phase d’exploitation. Le programme de mise en service progressive a débuté par les systèmes de préparation de l’alimentation et du réacteur. Le contrôle mécanique, l’intégration des systèmes de surveillance et la validation des dispositifs de sécurité sont en cours de réalisation et entendent confirmer la conformité des performances aux normes de conception.

Octobre a vu le démarrage de la deuxième phase de mise en service axée sur l’installation du système de récupération des produits, faisant ainsi progresser le projet vers une intégration complète du système. Cette phase a permis d’intégrer des sous-systèmes supplémentaires et s’est assortie de travaux consacrés aux essais séquentiels, aux essais en conditions réelles (et donc en charge humide) et à l’optimisation du procédé. Ces activités se sont poursuivies jusqu’en décembre 2025, alors même que la Société gagnait du terrain dans son calendrier de mise en service progressive et se préparait à des campagnes d’exploitation pilote de plus longue durée. Zeton et Siemens ont conduit les travaux de mise en service avec le concours des équipes R&D et exploitation internes. L’accent était mis sur la préparation opérationnelle, la sécurité et l’assurance qualité en permanence.

Début du programme de l’usine de démonstration

En novembre 2025, Aduro a signé une lettre d’intention provisoire en vue de l’acquisition des terrains, bâtiments et équipements connexes d’une friche industrielle située aux Pays-Bas. La transaction envisagée suppose une enveloppe budgétaire de 2 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent des frais non remboursables ouvrant droit à un accès exclusif au site industriel pendant la phase de diligence raisonnable.

Le site en question fait actuellement l’objet d’évaluations pour déterminer sa capacité à héberger l’usine de démonstration d’Aduro, dans le cadre de son projet de montée en échelle industrielle depuis la phase pilote de l’usine de traitement nouvelle génération. Sur le plan juridique, la lettre d’intention s’entend sans engagement. La transaction proposée reste soumise aux conclusions de l’audit préalable à l’acquisition, à la négociation des accords définitifs ainsi qu’aux conditions et autorisations nécessaires.

Parallèlement, Aduro a piloté des phases préliminaires d’ingénierie et de planification en vue de définir les exigences système et les critères de performance en amont de la conception détaillée et de l’engagement des partenaires. La sélection définitive du site est pour l’heure attendue d’ici la fin janvier 2026.

Au cours du trimestre, Aduro a également réalisé une série d’essais d’ingénierie reposant sur des équipements d’échelle industrielle dans le cadre de son programme de démonstration. Ces essais visent tant à appuyer l’ingénierie de précision qu’à orienter le choix des outils nécessitant un long délai de livraison et requis dans l’optique d’une exploitation en phase de démonstration. Conjointement menés par KraussMaffei Extrusion GmbH et CHILL B.V., les essais visent à évaluer des approches de préparation de l’alimentation par extrusion, propres au traitement des déchets plastiques contaminés et mélangés, préalablement au procédé Hydrochemolytic™. Les conclusions serviront d’aiguillage à la conception des équipements tout en nourrissant la stratégie de prétraitement et la planification de l’intégration de l’usine pilote.

Essais concluants de vapocraquage en phase pilote d’une huile Hydrochemolytic™ produite à partir de matières plastiques

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026, Aduro a réalisé avec succès des essais de vapocraquage en phase pilote d’une huile Hydrochemolytic™ dérivée de plastiques dans une usine pilote établie en Europe. Les essais portaient sur une huile obtenue à partir de déchets plastiques mixtes et traités en l’état, sans hydrotraitement ni dilution. Le programme de test fait ressortir un fonctionnement stable du four, dont la production d’éthylène et de propylène est comparable à celle des charges traditionnelles réalisées à partir de combustibles fossiles exploités dans les unités de vapocraquage. Les résultats obtenus fournissent des données favorables à une évaluation complémentaire des liquides issus de la technologie HCT en vue de leur utilisation potentielle dans des applications de vapocraquage.

Participation à des conférences réservées aux investisseurs et à des conférences sectorielles d’envergure internationale

Au cours du trimestre, Aduro a pris part à plusieurs conférences de nature technique et dédiées aux investisseurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ces événements ont donné lieu à des échanges avec différents acteurs de toute la chaîne de valeur propre au secteur des produits chimiques, des matières plastiques et du recyclage. Ils se sont déclinés en sessions de présentation réservées aux investisseurs et en participations à des forums techniques consacrés au recyclage chimique et à l’économie circulaire des matériaux.

Outre sa participation régulière à des conférences, la Société s’est engagée dans une série d’activités à caractère non commercial. Ainsi, Aduro Clean Technologies Europe B.V. a rejoint la délégation commerciale néerlandaise au Japon dans le cadre de l’Expo 2025 Osaka , plus particulièrement articulée autour des notions de transition énergétique, de durabilité et d’économie circulaire. Aduro a également fait l’honneur d’un épisode de la série documentaire Earth with John Holden , qui présentait sa technologie Hydrochemolytic™ et son évolution depuis la phase de développement en laboratoire jusqu’à son déploiement à l’échelle pilote et de démonstration.

Événements postérieurs

Meilleure situation financière à l’issue d’une offre publique réussie aux États-Unis

En décembre 2025, à la clôture de son offre publique américaine visant la vente d’actions ordinaires et de bons de souscription, Aduro a levé un produit brut total frisant les 20 millions de dollars américains avant déduction des commissions de souscription et des frais d’offre. La Société entend l’utiliser pour financer son programme d’usines pilotes, la recherche et le développement continus, les besoins généraux de l’entreprise et son fonds de roulement.

Conclusion d’un partenariat avec ECOCE en vue de faire progresser le recyclage des emballages plastiques souples au Mexique

En décembre 2025, Aduro a signé un accord-cadre d’alliance pluriannuelle avec ECOCE, A.C., une association mexicaine à but non lucratif de protection de l’environnement. ECOCE supervise le programme national mexicain de gestion privée collective des emballages pour le compte de ses adhérents, en appuyant la collecte et la valorisation de matériaux post-consommation comme le PET, le HDPE, l’aluminium et d’autres matériaux. Dans le cadre de ce partenariat, Aduro et ECOCE évalueront l’application de la technologie Hydrochemolytic™ à l’aide de matériaux postconsommation réels issus des systèmes d’ECOCE, en portant une attention particulière aux flux de déchets plastiques complexes, multicouches et mixtes.

Clôture du programme Shell GameChanger

En décembre 2025, Aduro a conclu avec succès sa participation au programme Shell GameChanger, mettant ainsi fin à une collaboration pluriannuelle axée sur l’évaluation de l’application de la technologie Hydrochemolytic™ dans le cadre des projets de décarbonation chimique de Shell. Ce programme a permis d’établir des retours d’ordre technique et de valider les principales hypothèses de conception du procédé en conditions d’exploitation continue, ce qui vient appuyer le parcours de mise à l’échelle industrielle d’Aduro et sa transition depuis la phase pilote vers la phase de démonstration.

Des exemplaires des états financiers périodiques condensés et consolidés de la Société et du rapport de gestion de la Direction déposés pour le trimestre et le semestre clos le 30 novembre 2025 sont disponibles sous son profil SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov).

Remarques :

(1) indicateur non conforme aux PCGR. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ou « l’EBITDA ») et l’EBITDA ajusté ne constituent aucune alternative au résultat net établi conformément aux normes IFRS. L’EBITDA et l’EBITDA ajusté ne répondent à aucune définition au sens des normes IFRS et sont donc susceptibles de ne pouvoir se comparer à des indicateurs similaires adoptés par d’autres émetteurs. Par EBITDA, la Société entend le résultat avant intérêts, impôts et amortissements. L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA hors rémunération en actions, hors variation de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés et hors charges liées aux acquisitions. La Société considère que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté constituent des indicateurs financiers pertinents aux yeux des investisseurs dans le sens où ils permettent de nuancer le résultat et de montrer les montants disponibles pour financer les besoins en fonds de roulement et appuyer les projets de croissance à venir.

Indicateurs non conformes aux normes IFRS

Ce communiqué renseigne des données sur l’EBITDA et l’EBITDA ajusté, deux indicateurs financiers non conformes aux normes IFRS, en vue d’étayer les données de performance opérationnelle. Par EBITDA, Aduro entend le résultat net avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. L’EBITDA ajusté déduit la rémunération en actions hors trésorerie et la variation hors trésorerie de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés de l’EBITDA. La Société considère que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté constituent des indicateurs financiers pertinents aux yeux des investisseurs dans le sens où ils permettent de nuancer le résultat et de montrer les montants disponibles pour financer les besoins en fonds de roulement et appuyer les projets de croissance à venir. Ces indicateurs ne sauraient se substituer à leurs homologues propres aux normes IFRS. Le recours à ces indicateurs non conformes aux normes IFRS présente une importante limite puisque les effets comptables IFRS des ajustements traduisent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités d’Aduro, et ne sauraient se négliger dans les phases d’évaluation et d’analyse de ses résultats financiers. En conséquence, la Direction estime que les indicateurs conformes aux normes IFRS ciblés sur le résultat net et les indicateurs non conformes respectifs sont tenus d’être évalués parallèlement. Les indicateurs non conformes aux IFRS ne répondent à aucune définition au sens des normes IFRS et sont donc susceptibles de ne pouvoir se comparer à des indicateurs similaires adoptés par d’autres entreprises.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Elles visent notamment, sans toutefois s’y limiter, les données relatives au calendrier, au périmètre et à l’avancement des activités de mise en service de l’usine pilote de traitement nouvelle génération d’Aduro, au développement, à la conception, au choix du site et aux conditions de préparation de l’usine de démonstration envisagée, au caractère polyvalent et à la performance technique de la technologie Hydrochemolytic™ que développe la Société, à l’utilisation envisagée des fonds levés à la conclusion de son offre publique et à sa capacité à concrétiser ses prévisions de montée en échelle et de développement. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives se rapportent également, sans caractère exclusif, au calendrier, au périmètre et à l’avancement des travaux de mise en service de l’usine pilote de traitement nouvelle génération, aux attentes de la Société envers la transition entre la phase de construction et l’exploitation pilote intégrée et continue, à la conception, l’ingénierie, la planification et au processus de sélection du site à retenir pour installer l’usine de démonstration envisagée, y compris l’audit d’un éventuel site aux Pays-Bas et le calendrier de décision finale, à ses attentes envers l’utilisation des fonds levés à la conclusion de son offre publique américaine, notamment destinés à financer l’usine de démonstration, la recherche et développement, et les besoins généraux de l’entreprise, aux résultats attendus des essais pilotes de -vapocraquage effectués sur des huiles issues du procédé Hydrochemolytic™ et de la potentielle exploitation des liquides dérivés de la technologie HCT au titre de moyen d’alimentation des vapocraqueurs, aux résultats escomptés des essais d’ingénierie réalisés avec le concours conjoint de KraussMaffei Extrusion GmbH et de CHILL B.V. visant à orienter le choix des équipements et la conception du système de prétraitement de l’usine de démonstration, aux bénéfices attendus des partenariats, y compris l’accord conclu avec ECOCE visant à évaluer les flux de matières post-consommation, aux retours positifs attendus de sa participation à des conférences techniques, sectorielles et destinées aux investisseurs, à ses attentes envers l’avancement et le calendrier de son programme d’usines pilotes et à sa conviction que sa position financière plus solide lui apporte la flexibilité nécessaire pour poursuivre sa montée en échelle et financer les activités prévues au cœur de ses opérations. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes, estimations, projections, convictions et hypothèses actuelles de la Société au vu des informations actuellement disponibles, et plus particulièrement les hypothèses relevant de la conclusion positive des activités de mise en service et d’intégration de l’usine pilote PNG et dans le respect du calendrier envisagé, de la performance, de la fiabilité et de la polyvalence de la technologie Hydrochemolytic™ en conditions d’exploitation pilote, de la disponibilité et de la configuration adaptée des sites industriels, équipements et infrastructures retenus pour installer l’usine de démonstration, de l’aptitude de la Société à exercer une diligence raisonnable et à négocier les accords définitifs en lien avec l’éventuel site d’accueil identifié aux Pays-Bas, de la poursuite de l’appui en ingénierie fourni par ses partenaires Zeton Inc., Siemens Canada, KraussMaffei Extrusion GmbH et CHILL B.V., de la reproductibilité et de la pertinence des données constatées lors des essais pilotes et d’ingénierie, de la stabilité du contexte macroéconomique, réglementaire et sectoriel, de l’accès ininterrompu aux matières premières destinées aux essais et audits, de l’engagement prononcé de partenaires et collaborateurs potentiels et de la disponibilité nécessaire du capital, du personnel et des ressources pour accompagner la montée en échelle, financer la R&D et la planification opérationnelle. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques connus ou non, incertitudes et autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou induits, notamment tout retard, dépassement budgétaire ou enjeu imprévu lors de la mise en service de l’usine pilote PNG, les risques liés à la performance des équipements, à l’intégration des systèmes, à l’automatisation ou à l’acquisition de données, les incertitudes propres à l’exercice de diligence raisonnable, aux audits de nature réglementaire ou aux négociations commerciales visant la potentielle installation du site aux Pays-Bas, les révisions inhérentes aux exigences de conception, hypothèses d’ingénierie ou conditions d’autorisation propres à l’usine de démonstration envisagée, les risques techniques liés à la performance du procédé, à la diversité des matières premières et à l’adéquation des liquides issus de la technologie HCT aux installations tierces de vapocraquage, les contraintes de chaîne d’approvisionnement, y compris la disponibilité de composants nécessitant un long délai d’approvisionnement, la dépendance à l’égard des sociétés d’ingénierie et des partenaires, les évolutions de nature économique, réglementaire, politique ou de marché susceptibles d’affecter les processus de recyclage avancé et de traitement chimique, la hausse des dépenses d’investissement ou un accès restreint aux sources de financement, les risques associés à la rétention des ressources humaines et à la maturité opérationnelle, et les incertitudes inhérentes à la montée en échelle de technologies industrielles novatrices à un stade précoce.

La Société décline toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.