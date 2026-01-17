Déclaration du CN concernant la décision du STB de rejeter l’accord de fusion incomplète de UP et NS

HOMEWOOD, Ill., 16 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié aujourd'hui la déclaration suivante à la suite de la décision du Surface Transportation Board (STB) de rejeter l’accord de fusion entre UP et NS comme étant incomplète :

« Aujourd’hui, le Surface Transportation Board (STB) a rejeté à juste titre l’accord de fusion Union Pacific-Norfolk Southern (UP-NS), car elle est incomplète. L’UP et NS n’ont pas respecté les exigences de base en matière d’information requise dans leur soumission initiale. En termes simples, il manque la touche finale à cette demande. Cette décision renforce le fait qu’une fusion de cette envergure ne peut pas être examinée à partir d’omissions ou de divulgation partielle; elle doit être évaluée sur la base d’un dossier complet et transparent, tel que l’exigent les normes élevées en vertu des nouvelles règles sur les fusions.

Un dossier plus complet permettra au Board de déterminer si la transaction proposée est dans l'intérêt public et si la durée et la portée des mesures limitées proposées par les demandeurs satisfont l'exigence de bonifier la concurrence. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les demandeurs ont refusé de fournir des renseignements essentiels pour bien comprendre leur point de vue sur les préjudices concurrentiels anticipés et pour éclairer les analyses du Board sur l'intérêt public et la concurrence. Le Board a jugé à juste titre que les demandeurs devaient fournir ces informations. Le CN participera activement une fois que l’UP et NS auront soumis une demande complète, et il encourage les clients à déposer leur avis d’intention de participer pour demeurer informés et continuer de participer au processus du STB.

CN apprécie le travail acharné des membres du Surface Transportation Board et de leur personnel pour leur examen approfondi et équitable de l'accord par rapport aux exigences réglementaires. »

