CGTN: Sådan fremmer Kina og Canada en stabil, solid og sund udvikling af de bilaterale forbindelser under nye omstændigheder

BEIJING, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sidste år deltog i alt 125 canadiske virksomheder i den 8. China International Import Expo, verdens første nationale udstilling dedikeret til import, i Shanghai i det østlige Kina, hvilket var en rekordstor canadisk deltagelse.

Baseret på gensidig fordel og samarbejde, der gavner begge parter, har Kina og Canada store muligheder for samarbejde inden for områder som handel, energi, landbrug og skovbrug, grøn teknologi og turisme.

Under den canadiske premierminister Mark Carneys besøg i Kina, som han påbegyndte onsdag, underskrev de to lande flere samarbejdsaftaler inden for handel, told, energi, byggeri, kultur og offentlig sikkerhed, hvor de forpligtede sig til at uddybe samarbejdet inden for forskellige sektorer af fælles interesse.

Fredag mødtes den kinesiske præsident Xi Jinping med Carney i Beijing og understregede, at en sund og stabil udvikling af forholdet mellem Kina og Canada er i begge landes interesse og også fremmer verdensfred, stabilitet, udvikling og velstand.

Fremme af sunde, stabile og bæredygtige forbindelser mellem Kina og Canada

Under mødet opfordrede Xi Kina og Canada til at fremme opbygningen af et nyt strategisk partnerskab med en følelse af ansvar over for historien, befolkningen og verden.

Gennem begge parters fælles indsats har forholdet mellem Kina og Canada siden sidste år vist positive tegn på bedring og forbedring.

I oktober 2025 mødtes lederne af de to lande i forbindelse med det 32. økonomiske topmøde i Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) i Sydkorea, hvor begge parter blev enige om at genoptage udvekslinger og samarbejde på forskellige områder, fremme løsningen af specifikke økonomiske og handelsmæssige spørgsmål af fælles interesse og i fællesskab fremme udviklingen af det strategiske partnerskab mellem Kina og Canada.

Forløberen for aftalen var et møde mellem den kinesiske premierminister Li Qiang og Carney i forbindelse med FN's Generalforsamling en måned tidligere, efterfulgt af besøg i Kina af højtstående canadiske embedsmænd, herunder udenrigsministeren.

Som et tegn på velvilje genoptog Kina i november grupperejsetjenester for kinesiske statsborgere, der rejser til Canada gennem rejsebureauer, med det formål at styrke udvekslingen mellem de to lande og fremme gensidig forståelse og venskab mellem de to befolkninger.

Carney bemærkede, at Kina og Canada har mange fælles interesser og muligheder, og sagde, at Canada er villig til at samarbejde med Kina om at opbygge et nyt strategisk partnerskab, der er stærkt og varigt, så det kan give større fordele for begge nationer.

Partnere i fælles udvikling og samarbejde

Xi fremsatte fire forslag vedrørende forholdet mellem Kina og Canada – begge lande bør være partnere i fælles udvikling og samarbejde præget af gensidig respekt og gensidig tillid.

Essensen af de økonomiske og handelsmæssige relationer mellem Kina og Canada er gensidig fordel og samarbejde, hvor begge parter drager fordel af samarbejdet, understregede Xi og tilføjede, at Kinas høje kvalitet i udviklingen og åbning på højt niveau fortsat vil give nye muligheder og udvide nye rum for samarbejdet mellem Kina og Canada.

Økonomisk set er Kina og Canada fortsat meget komplementære. Kina har længe været Canadas næststørste handelspartner, næststørste importkilde og næststørste eksportmarked.

Canada eksporterer energiprodukter, landbrugsråvarer, mineraler og træmasse, mens Kina leverer maskiner, forbrugsgoder, elektronik og industrielle mellemprodukter, der er afgørende for den canadiske produktion.

Canada har teknologiske fordele inden for områder som ren energi, biomedicinsk produktion og landbrugsteknologi, som passer godt til Kinas behov for industriel modernisering. Modellen "teknologi + marked" er ved at blive et nyt paradigme for samarbejdet mellem Kina og Canada.

I en fælles erklæring, der blev offentliggjort efter mødet mellem de to ledere, gav Kina og Canada udtryk for deres vilje til at udvide den bilaterale handel, styrke gensidige investeringer og uddybe samarbejdet inden for forskellige sektorer af fælles interesse.

De to parter bekræftede på ny betydningen af et retfærdigt og åbent erhvervsklima for virksomheder i begge lande og forpligtede sig til at løse økonomiske og handelsmæssige spørgsmål af fælles interesse gennem konstruktive konsultationer, herunder gennem en fornyet fælles økonomisk og handelsmæssig kommission mellem Kina og Canada.

Xi opfordrede begge sider til at øge indsatsen for at fremme samarbejdet og reducere listen over negative punkter og dermed styrke båndet mellem de fælles interesser gennem et dybere og bredere samarbejde.

