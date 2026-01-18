CGTN: China und Kanada fördern die stetige, solide und gesunde Entwicklung der bilateralen Beziehungen unter veränderten Umständen

CGTN hat einen Artikel über das Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem kanadischen Premierminister Mark Carney veröffentlicht. Der Artikel stellte die Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den Mittelpunkt. Es wurde aufgezeigt, dass die beiden Länder weitreichende Aussichten für eine Zusammenarbeit haben, und es wurde erörtert, wie China und Kanada die stetige, solide und gesunde Entwicklung der bilateralen Beziehungen unter den neuen Umständen fördern wollen.

PEKING, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 125 kanadische Unternehmen an der 8. China International Import Expo in der ostchinesischen Metropole Shanghai teil – der weltweit ersten nationalen Messe, die ausschließlich Importen gewidmet ist. Dies markierte eine Rekordbeteiligung Kanadas.

Ausgehend von einem beiderseitigen Nutzen und einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit bieten sich China und Kanada weitreichende Perspektiven für eine Kooperation in Bereichen wie Handel, Energie, Land- und Forstwirtschaft, grüne Technologie und Tourismus.

Während des am Mittwoch begonnenen Besuchs des kanadischen Premierministers Mark Carney in China unterzeichneten die beiden Länder mehrere Kooperationsdokumente in den Bereichen Handel, Zoll, Energie, Bauwesen, Kultur sowie öffentliche Sicherheit und verpflichteten sich, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen von beiderseitigem Interesse zu vertiefen.

Am Freitag traf der chinesische Präsident Xi Jinping mit Carney in Peking zusammen und betonte, dass eine gesunde und stabile Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Kanada im gemeinsamen Interesse beider Länder liege und auch dem Weltfrieden, der Stabilität, der Entwicklung und dem Wohlstand förderlich sei.

Förderung gesunder, stabiler und nachhaltiger Beziehungen zwischen China und Kanada

Während des Treffens rief Xi China und Kanada dazu auf, den Aufbau einer neuen strategischen Partnerschaft mit Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Geschichte, den Völkern und der Welt voranzutreiben.

Dank der gemeinsamen Anstrengungen beider Seiten haben sich die Beziehungen zwischen China und Kanada seit dem vergangenen Jahr positiv entwickelt und verbessert.

Im Oktober 2025 trafen sich die Staats- und Regierungschefs beider Länder am Rande des 32. Treffens der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Südkorea. Beide Seiten kamen überein, den Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wieder aufzunehmen, sich für die Lösung spezifischer Wirtschafts- und Handelsfragen von gegenseitigem Interesse einzusetzen und die Entwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen China und Kanada gemeinsam voranzutreiben.

Einen Monat zuvor hatten sich der chinesische Premier Li Qiang und Carney am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen getroffen. Anschließend besuchten hochrangige kanadische Beamte, darunter der Außenminister, China.

Als Geste des guten Willens hat China im November erneut von Reiseunternehmen organisierte Gruppenreisen für chinesische Bürger nach Kanada angeboten, um den zwischenmenschlichen Austausch zwischen den beiden Ländern weiter zu verbessern und das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen den beiden Völkern zu fördern.

Carney wies darauf hin, dass China und Kanada über umfangreiche gemeinsame Interessen und Perspektiven verfügen, und erklärte, Kanada sei zur Zusammenarbeit mit China bereit, um eine neue, starke und dauerhafte strategische Partnerschaft aufzubauen, die beiden Völkern größeren Nutzen bringen soll.

Partner für gemeinsame Entwicklung und Zusammenarbeit

Xi unterbreitete vier Vorschläge zu den chinesisch-kanadischen Beziehungen: Beide Länder sollten Partner für gemeinsame Entwicklung und Kollaboration sein, die von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist.

Das Wesen der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und Kanada sei der gegenseitige Nutzen und die für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit, betonte Xi und fügte hinzu, dass Chinas hochwertige Entwicklung und die umfassende Öffnung des Landes auch weiterhin neue Möglichkeiten und einen neuen Raum für die Zusammenarbeit zwischen China und Kanada bieten werden.

Wirtschaftlich gesehen ergänzen sich China und Kanada nach wie vor in hohem Maße. China ist seit langem Kanadas zweitgrößter Handelspartner, zweitgrößte Importquelle und zweitgrößter Exportmarkt.

Kanada exportiert Energieprodukte, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Mineralien und Holzzellstoff, während China Maschinen, Konsumgüter, Elektronik und industrielle Vorprodukte liefert, die für die kanadische Fertigungsindustrie unerlässlich sind.

Kanada verfügt über technologische Vorteile in Bereichen wie saubere Energie, Bioproduktion und Agrartechnologie, die sich eng mit Chinas industriellem Modernisierungsbedarf decken. Das Modell „Technologie + Markt“ entwickelt sich zu einem neuen Paradigma für die chinesisch-kanadische Zusammenarbeit.

In einer gemeinsamen Erklärung, die im Anschluss an das Treffen der beiden Staatschefs veröffentlicht wurde, bekundeten China und Kanada ihre Entschlossenheit, den bilateralen Handel auszuweiten, die wechselseitigen Investitionen zu stärken und die Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren, die von beiderseitigem Interesse sind, zu vertiefen.

Beide Seiten bekräftigten die Bedeutung eines fairen und offenen Geschäftsumfelds für die Unternehmen beider Länder und verpflichteten sich, Wirtschafts- und Handelsfragen von gemeinsamem Interesse durch konstruktive Konsultationen zu lösen, unter anderem durch eine neu einberufene Gemeinsame Wirtschafts- und Handelskommission China-Kanada.

Xi forderte beide Seiten auf, die Bemühungen zur Förderung der Zusammenarbeit zu verstärken und die Negativliste zu reduzieren, um so das Band gemeinsamer Interessen durch eine tiefere und breitere Zusammenarbeit zu festigen.

