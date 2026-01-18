CGTN: Cómo China y Canadá promueven un desarrollo estable, sólido y saludable de los lazos bilaterales bajo nuevas circunstancias

CGTN publicó un artículo sobre el encuentro del presidente chino Xi Jinping con el primer ministro canadiense Mark Carney. Centrado en el desarrollo de las relaciones bilaterales, el artículo destacó que ambos países comparten amplias perspectivas de cooperación y exploró cómo China y Canadá están comprometidos a promover un desarrollo estable, sólido y saludable de los lazos bilaterales bajo las nuevas circunstancias.

BEIJING, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El año pasado, un total de 125 empresas canadienses participaron en la 8.ª Expo Internacional de Importaciones de China, la primera exposición a nivel nacional dedicada a las importaciones, realizada en Shanghái, este de China, marcando una presencia canadiense récord.

Sobre la base beneficio mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa, China y Canadá comparten amplias perspectivas de cooperación en áreas como comercio, energía, agricultura y silvicultura, tecnología verde y turismo.

Durante la visita a China del primer ministro canadiense Mark Carney, que comenzó el miércoles, ambos países firmaron varios documentos de cooperación en comercio, aduanas, energía, construcción, cultura y seguridad pública, comprometiéndose a profundizar la colaboración en diversos sectores de interés mutuo.

El viernes, el presidente chino Xi Jinping se reunió con Carney en Pekín, enfatizando que el desarrollo sano y estable de las relaciones China-Canadá está en el interés común de ambos países y también contribuye a la paz, estabilidad, desarrollo y prosperidad mundial.

Promoviendo lazos China-Canadá saludables, estables y sostenibles

Durante la reunión, Xi instó a China y Canadá a avanzar en la construcción de una asociación estratégica con un sentido de responsabilidad hacia la historia, los pueblos y el mundo.

Gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, las relaciones China-Canadá han mostrado un impulso positivo hacia la recuperación y mejora desde el año pasado.

En octubre de 2025, los líderes de ambos países se reunieron al margen de la 32.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, acordando reanudar los intercambios y la cooperación en diversos campos, promover la resolución de asuntos económicos y comerciales específicos de interés mutuo y avanzar conjuntamente en el desarrollo de la asociación estratégica China-Canadá.

Este compromiso fue precedido por una reunión entre el primer ministro chino Li Qiang y Carney al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas un mes antes, seguida de visitas a China de altos funcionarios canadienses, incluido el ministro de Relaciones Exteriores.

Como gesto de buena voluntad, China reanudó en noviembre los servicios de tours grupales para ciudadanos chinos que viajan a Canadá a través de agencias de viajes, con el objetivo de fortalecer aún más los intercambios entre los pueblos de ambos países y fomentar la comprensión y la amistad mutua.

Subrayando que China y Canadá disfrutan de amplios intereses y oportunidades comunes, Carney expresó que Canadá está dispuesta a trabajar con China para construir una nueva asociación estratégica fuerte y duradera, con el fin de generar mayores beneficios para ambos pueblos.

Socios de desarrollo y colaboración común

Xi presentó cuatro propuestas con respecto a las relaciones China-Canadá: ambos países deben ser socios en desarrollo y colaboración común, basados en el respeto y la confianza mutuos.

La esencia de las relaciones económicas y comerciales China-Canadá es la cooperación mutuamente beneficiosa, donde ambas partes se benefician de la colaboración, subrayó Xi, añadiendo que el desarrollo de alta calidad y la apertura de alto nivel de China continuarán brindando nuevas oportunidades y expandiendo nuevos espacios para la cooperación China-Canadá.

Desde el punto de vista económico, China y Canadá siguen siendo altamente complementarios. China ha sido durante mucho tiempo el segundo mayor socio comercial de Canadá, su segunda mayor fuente de importaciones y su segundo mayor mercado de exportación.

Canadá exporta productos energéticos, productos agrícolas, minerales y pulpa de madera, mientras que China suministra maquinaria, bienes de consumo, electrónicos e insumos industriales intermedios esenciales para la manufactura canadiense.

Canadá posee ventajas tecnológicas en áreas como energía limpia, biomanufactura y tecnología agrícola, que se alinean estrechamente con las necesidades de actualización industrial de China. El modelo "tecnología + mercado" está emergiendo como un nuevo paradigma para la cooperación China-Canadá.

En una declaración conjunta emitida después de la reunión de los dos líderes, China y Canadá expresaron su compromiso de expandir el comercio bilateral, fortalecer la inversión bidireccional y profundizar la cooperación en diversos sectores de interés mutuo.

Ambas partes reafirmaron la importancia de un entorno empresarial justo y abierto para las empresas de ambos países y se comprometieron a abordar los asuntos económicos y comerciales de interés mutuo mediante consultas constructivas, incluida la renovación de la Comisión Conjunta Económica y Comercial China-Canadá.

Xi instó a ambos países a aumentar los esfuerzos para promover la cooperación y reducir la lista negativa, fortaleciendo así el vínculo de intereses compartidos mediante una cooperación más profunda y amplia.

Para más información, haga clic:

https://news.cgtn.com/news/2026-01-16/How-China-Canada-promote-steady-solid-development-of-bilateral-ties-1JYU4eePiBW/p.html