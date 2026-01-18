CGTN : Comment la Chine et le Canada promeuvent un développement stable, solide et harmonieux de leurs relations bilatérales dans un contexte nouveau

CGTN publie un article sur la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre canadien Mark Carney. L’article souligne que les deux pays partagent de larges perspectives de coopération et explore comment la Chine et le Canada s’engagent à promouvoir un développement stable, solide et harmonieux de leurs relations bilatérales dans le nouveau contexte actuel.

BEIJING, 18 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’année dernière, un total de 125 entreprises canadiennes ont participé à la huitième China International Import Expo, la plus grande exposition nationale au monde dédiée aux importations, qui s’est tenue à Shanghai, dans l’Est de la Chine, marquant une présence canadienne record.

Sur la base d’avantages mutuels et d’une coopération bénéficiant aux deux parties, la Chine et le Canada partagent de vastes perspectives de collaboration dans des domaines tels que le commerce, l’énergie, l’agriculture et la foresterie, les technologies vertes et le tourisme.

Pendant la visite en Chine du Premier ministre canadien Mark Carney, qui a débuté mercredi, les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération portant sur le commerce, les douanes, l’énergie, la construction, la culture et la sécurité publique, s’engageant à approfondir leur collaboration dans divers secteurs d’intérêt commun.

Vendredi, le président chinois Xi Jinping a rencontré Mark Carney à Beijing, soulignant qu’un développement stable et harmonieux des relations entre la Chine et le Canada est dans l’intérêt commun des deux pays et contribue également à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans le monde.

Encourager des relations Chine–Canada saines, stables et durables

Pendant la rencontre, Xi Jinping a appelé la Chine et le Canada à préparer l’élaboration d’un nouveau partenariat stratégique avec un sens des responsabilités envers l’histoire, les peuples et le monde.

Grâce aux efforts conjoints des deux parties, les relations Chine–Canada montrent une dynamique positive de reprise et d’amélioration depuis l’année dernière.

En octobre 2025, les dirigeants des deux pays s’étaient rencontrés en marge de la 32e réunion des leaders économiques de la Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) en Corée du Sud, les deux parties acceptant de reprendre les échanges et la coopération dans divers domaines, de promouvoir la résolution de questions économiques et commerciales d’intérêt commun, et de faire progresser conjointement le développement d’un partenariat stratégique Chine–Canada.

Cet engagement avait été précédé un mois auparavant par une rencontre entre le Premier ministre chinois Li Qiang et Mark Carney en marge de la United Nations General Assembly, puis par des visites en Chine de hauts responsables canadiens, dont le ministre des Affaires étrangères.

En signe de bonne volonté, la Chine a repris en novembre les services de voyages organisés pour les citoyens chinois se rendant au Canada, afin de renforcer les échanges entre les populations des deux pays et de favoriser la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

Soulignant que la Chine et le Canada partagent de nombreux intérêts communs et opportunités, Mark Carney a déclaré que le Canada est disposé à travailler avec la Chine pour construire un nouveau partenariat stratégique fort et durable qui bénéficiera aux deux peuples.

Partenaires de développement et de collaboration communs

Xi Jinping a présenté quatre propositions concernant les relations Chine–Canada : les deux pays devraient être partenaires dans le développement et la collaboration communs, fondés sur des valeurs de respect et de confiance mutuels.

Xi Jinping a souligné que l’essence des relations économiques et commerciales entre la Chine et le Canada résidait dans un bénéfice mutuel et une coopération profitant aux deux parties, ajoutant que le développement de haute qualité et l’ouverture de haut niveau de la Chine continueraient à offrir de nouvelles opportunités et à élargir l’espace des collaborations sino-canadiennes.

Sur le plan économique, la Chine et le Canada demeurent profondément complémentaires. La Chine est, depuis longtemps, le deuxième partenaire commercial du Canada, sa deuxième source d’importations et son deuxième marché d’exportations.

Le Canada exporte des produits énergétiques, des marchandises agricoles, des minéraux et de la pulpe de bois, tandis que la Chine fournit des machines, des biens de consommation, de l’électronique et des articles industriels intermédiaires essentiels à l’industrie manufacturière canadienne.

Le Canada possède des avantages technologiques dans des domaines tels que l’énergie verte, la bioproduction et les technologies agricoles, qui correspondent étroitement aux besoins de modernisation industrielle de la Chine. Le modèle « technologie + marché » émerge comme un nouveau paradigme pour la coopération Chine–Canada.

Dans une déclaration conjointe publiée à la suite de la rencontre entre les deux dirigeants, la Chine et le Canada ont fait savoir leur engagement à élargir le commerce bilatéral, à renforcer les investissements réciproques et à approfondir leur coopération dans divers secteurs d’intérêt commun.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance d’un environnement commercial juste et ouvert pour les entreprises des deux pays et se sont engagées à traiter les questions économiques et commerciales d’intérêt commun par le biais de consultations constructives, notamment via une Economic and Trade Commission conjointe renouvelée.

Xi Jinping a appelé les deux parties à redoubler d’efforts pour promouvoir la coopération et réduire la liste négative, renforçant ainsi le lien d’intérêts communs par le biais d’une collaboration élargie et approfondie.

