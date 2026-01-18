CGTN: כיצד סין וקנדה מקדמות פיתוח יציב, איתן ויציב של קשרים דו-צדדיים בנסיבות חדשות

CGTN פרסמה מאמר על פגישתו של נשיא סין שי ג'ינפינג עם ראש ממשלת קנדה מארק קרני. בהתמקדות בפיתוח היחסים הדו צדדיים, המאמר הדגיש כי לשתי המדינות יש אפשרויות רחבות לשיתוף פעולה, ובחן כיצד סין וקנדה מחויבות לקדם פיתוח יציב, מוצק ויציב של קשרים דו-צדדיים בנסיבות החדשות.

בייג'ינג, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

בשנה שעברה, השתתפו בסך הכל 125 חברות קנדיות בתערוכת היבוא הבינלאומית השמינית של סין, התערוכה הלאומית הראשונה בעולם המוקדשת לייבוא, בשנגחאי שבמזרח סין, מה שסימן נוכחות קנדית בשיא.

בהתבסס על תועלת הדדית ושיתוף פעולה שמביא לכולם ניצחון, סין וקנדה חולקות סיכויים רחבים לשיתוף פעולה בתחומים כמו סחר, אנרגיה, חקלאות וייעור, טכנולוגיה ירוקה ותיירות.

במהלך ביקורו בסין של ראש ממשלת קנדה מארק קרני, אותו החל ביום רביעי, חתמו שתי המדינות על מספר מסמכי שיתוף פעולה בנושאים כמו סחר, מכס, אנרגיה, בנייה, תרבות וביטחון הציבור, תוך התחייבות להעמיק את שיתוף הפעולה במגוון מגזרים בעלי עניין משותף.

ביום שישי נפגש נשיא סין שי ג'ינפינג עם קרני בבייג'ינג, והדגיש כי פיתוח בריא ויציב של יחסי סין-קנדה הוא אינטרס משותף של שתי המדינות וגם תורם לשלום עולמי, יציבות, פיתוח ושגשוג.

קידום קשרים בריאים, יציבים וברי קיימא בין סין לקנדה

במהלך הפגישה, קרא שי לסין ולקנדה לקדם את בנייתה של שותפות אסטרטגית חדשה תוך תחושת אחריות כלפי ההיסטוריה, העם והעולם.

בזכות מאמצים משותפים של שני הצדדים, יחסי סין-קנדה הראו תנופה חיובית לקראת התאוששות ושיפור מאז השנה שעברה.

באוקטובר 2025, מנהיגי שתי המדינות נפגשו בשולי פגישת המנהיגים הכלכליים ה-32 של שיתוף הפעולה הכלכלי של אסיה-פסיפיק (APEC) בדרום קוריאה, כאשר שני הצדדים הסכימו לחדש את חילופי הדברים ושיתוף הפעולה בתחומים שונים, לקדם את פתרון סוגיות כלכליות וסחר ספציפיות בעלות עניין משותף, ולקדם במשותף את פיתוח השותפות האסטרטגית בין סין לקנדה.

לאירוע קדמה פגישה בין ראש ממשלת סין לי צ'יאנג לקרני בשולי העצרת הכללית של האומות המאוחדות חודש קודם לכן, ולאחר מכן ביקרו בסין בכירים קנדיים, כולל שר החוץ.

כמחווה של רצון טוב, סין חידשה בנובמבר את שירותי הטיולים הקבוצתיים לאזרחים סינים הנוסעים לקנדה דרך סוכנויות נסיעות, במטרה לחזק עוד יותר את חילופי המבקרים בין שתי המדינות ולטפח הבנה הדדית וידידות בין שני העמים.

קרני ציין כי סין וקנדה נהנות מאינטרסים והזדמנויות משותפות נרחבות, ואמר כי קנדה מוכנה לעבוד עם סין כדי לבנות שותפות אסטרטגית חדשה, חזקה ומתמשכת, על מנת לספק יתרונות גדולים יותר לשני העמים.

שותפים לפיתוח ושיתוף פעולה משותף

שי הציג ארבע הצעות בנוגע ליחסי סין-קנדה - שתי המדינות צריכות להיות שותפות בפיתוח משותף ובשיתוף פעולה המבוססים על כבוד הדדי ואמון הדדי.

שי הדגיש כי מהות יחסי הכלכלה והסחר בין סין לקנדה היא תועלת הדדית ושיתוף פעולה שבו שני הצדדים מרוויחים משיתוף הפעולה, והוסיף כי הפיתוח האיכותי והפתיחות ברמה הגבוהה של סין ימשיכו לספק הזדמנויות חדשות ולהרחיב מרחב חדש לשיתוף פעולה בין סין לקנדה.

מבחינה כלכלית, סין וקנדה נותרות משלימות זו את זו באופן עמוק. סין הייתה זה מכבר שותפת הסחר השנייה בגודלה של קנדה, מקור היבוא השני בגודלו ושוק היצוא השני בגודלו.

קנדה מייצאת מוצרי אנרגיה, סחורות חקלאיות, מינרלים ועיסת עץ, בעוד סין מספקת מכונות, מוצרי צריכה, אלקטרוניקה ותשומות תעשייתיות ביניים החיוניות לייצור הקנדי.

לקנדה יתרונות טכנולוגיים בתחומים כמו אנרגיה נקייה, ייצור ביולוגי וטכנולוגיה חקלאית, התואמים קשר הדוק את צרכי השדרוג התעשייתי של סין. מודל "טכנולוגיה + שוק" מתפתח כפרדיגמה חדשה לשיתוף פעולה בין סין לקנדה.

בהצהרה משותפת שפורסמה לאחר פגישת שני המנהיגים, סין וקנדה הביעו את מחויבותן להרחבת הסחר הדו-צדדי, חיזוק ההשקעות הדו-כיווניות והעמקת שיתוף הפעולה במגזרים מגוונים בעלי עניין משותף.

שני הצדדים אישרו מחדש את חשיבותה של סביבה עסקית הוגנת ופתוחה עבור מפעלים משתי המדינות, והתחייבו לטפל בנושאים כלכליים ומסחריים בעלי עניין הדדי באמצעות התייעצות בונה, לרבות באמצעות חידוש הוועדה הכלכלית והמסחרית המשותפת סין-קנדה.

שי קרא לשני הצדדים להגביר את המאמצים לקידום שיתוף פעולה ולצמצום הרשימה השלילית, ובכך לחזק את קשר האינטרסים המשותפים באמצעות שיתוף פעולה עמוק ורחב יותר.

למידע נוסף, בקרו בכתובת:

https://news.cgtn.com/news/2026-01-16/How-China-Canada-promote-steady-solid-development-of-bilateral-ties-1JYU4eePiBW/p.html

איש קשר: CGTN

cgtn@cgtn.com