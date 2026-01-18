CGTN: Bagaimana Tiongkok dan Kanada mempromosikan pengembangan hubungan bilateral yang stabil, kokoh, dan sehat di tengah situasi baru

CGTN menerbitkan artikel tentang pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Artikel itu, yang berfokus pada pengembangan hubungan bilateral, menyoroti bahwa kedua negara memiliki prospek kerja sama yang luas, dan mengeksplorasi bagaimana Tiongkok dan Kanada berkomitmen untuk mempromosikan pengembangan hubungan bilateral yang stabil, kokoh, dan sehat di tengah situasi baru ini.

BEIJING, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tahun lalu, sebanyak 125 perusahaan Kanada berpartisipasi dalam Pameran Impor Internasional Tiongkok ke-8, pameran tingkat nasional pertama di dunia yang didedikasikan untuk impor, di Shanghai, Tiongkok timur, yang menandai rekor kehadiran tertinggi Kanada.

Berdasarkan prinsip manfaat timbal balik dan kerja sama yang saling menguntungkan, Tiongkok dan Kanada memiliki prospek kerja sama yang luas di berbagai bidang seperti perdagangan, energi, pertanian dan kehutanan, teknologi hijau, dan pariwisata.

Selama kunjungan Perdana Menteri Kanada Mark Carney ke Tiongkok, yang dimulai pada hari Rabu, kedua negara menandatangani berbagai dokumen kerja sama yang mencakup perdagangan, bea cukai, energi, konstruksi, budaya, dan keamanan publik, serta berjanji untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor kepentingan bersama.

Pada hari Jumat, Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Mark Carney di Beijing. Mereka menekankan bahwa pengembangan hubungan Tiongkok-Kanada yang sehat dan stabil merupakan kepentingan bersama kedua negara dan juga bersifat kondusif bagi perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran dunia.

Mempromosikan hubungan Tiongkok-Kanada yang sehat, stabil, dan berkelanjutan

Selama pertemuan itu, Xi Jinping menyerukan agar Tiongkok dan Kanada memajukan pembangunan kemitraan strategis baru dengan rasa tanggung jawab terhadap sejarah, rakyat, dan dunia.

Melalui upaya bersama kedua belah pihak, hubungan Tiongkok-Kanada telah menunjukkan momentum positif menuju pemulihan dan peningkatan sejak tahun lalu.

Pada Oktober 2025, para pemimpin kedua negara bertemu di sela-sela Pertemuan Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) ke-32 di Korea Selatan. Di sana, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang, mempromosikan penyelesaian masalah ekonomi dan perdagangan spesifik yang menjadi perhatian bersama, serta bersama-sama memajukan pengembangan kemitraan strategis Tiongkok-Kanada.

Pertemuan itu didahului oleh pertemuan di antara Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan Mark Carney di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebulan sebelumnya, yang diikuti oleh kunjungan pejabat senior Kanada ke Tiongkok, termasuk menteri luar negeri.

Sebagai isyarat iktikad baik, Tiongkok melanjutkan kembali layanan tur kelompok bagi warga negara Tiongkok yang bepergian ke Kanada melalui agen perjalanan pada bulan November, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pertukaran antarmasyarakat kedua negara serta memupuk saling pengertian dan persahabatan di antara rakyat kedua negara.

Mark Carney, yang menyatakan bahwa Tiongkok dan Kanada memiliki kepentingan dan peluang bersama yang luas, mengatakan Kanada bersedia bekerja sama dengan Tiongkok untuk membangun kemitraan strategis baru yang kuat dan langgeng sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat di kedua negara.

Mitra pembangunan dan kolaborasi bersama

Xi Jinping mengajukan empat usulan terkait hubungan Tiongkok-Kanada – kedua negara harus menjadi mitra dalam pembangunan dan kolaborasi bersama yang ditandai dengan rasa saling menghormati dan saling percaya.

Inti sari dari hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Kanada adalah manfaat timbal balik dan kerja sama yang saling menguntungkan, ketika kedua belah pihak memperoleh manfaat dari kerja sama itu, demikian yang ditegaskan Xi Jinping. Dia menambahkan bahwa pembangunan berkualitas tinggi dan keterbukaan tingkat tinggi Tiongkok akan terus memberikan peluang baru dan memperluas ruang lingkup kerja sama baru bagi Tiongkok dan Kanada.

Secara ekonomi, Tiongkok dan Kanada tetap saling melengkapi secara mendalam. Tiongkok telah lama menjadi mitra dagang terbesar kedua Kanada, sumber impor terbesar kedua, dan pasar ekspor terbesar kedua.

Kanada mengekspor produk energi, komoditas pertanian, mineral, dan bubur kayu, sementara itu Tiongkok memasok mesin, barang konsumsi, elektronik, dan bahan baku industri menengah yang sangat penting bagi manufaktur Kanada.

Kanada memiliki keunggulan teknologi di berbagai bidang seperti energi bersih, biomanufaktur, dan teknologi pertanian, yang sangat selaras dengan kebutuhan Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan industrinya. Model "teknologi + pasar" muncul sebagai paradigma baru bagi kerja sama Tiongkok-Kanada.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan kedua pemimpin itu, Tiongkok dan Kanada menyatakan komitmen mereka untuk memperluas perdagangan bilateral, memperkuat investasi dua arah, dan memperdalam kerja sama di berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama.

Kedua belah pihak menegaskan kembali pentingnya lingkungan bisnis yang adil dan terbuka bagi perusahaan dari kedua negara, dan berkomitmen untuk mengatasi masalah ekonomi dan perdagangan yang menjadi perhatian bersama melalui konsultasi konstruktif, termasuk melalui Komisi Ekonomi dan Perdagangan Gabungan Tiongkok-Kanada yang diperbarui.

Xi Jinping menyerukan kepada kedua belah pihak untuk lebih giat mempromosikan kerja sama dan memangkas daftar negatif, sehingga mempererat ikatan kepentingan bersama melalui kerja sama yang lebih dalam dan luas.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, klik:

https://news.cgtn.com/news/2026-01-16/How-China-Canada-promote-steady-solid-development-of-bilateral-ties-1JYU4eePiBW/p.html