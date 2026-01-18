CGTN: Cina e Canada promuovono uno sviluppo costante, solido e sano dei legami bilaterali nel contesto attuale

La CGTN ha pubblicato un articolo sull’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro canadese Mark Carney. L’articolo, incentrato sullo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, sottolinea come questi condividano ampie prospettive di cooperazione e descrive il loro impegno a promuovere uno sviluppo costante, solido e sano dei legami bilaterali nel contesto attuale.

PECHINO, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’anno scorso, 125 aziende canadesi hanno partecipato all’ottava edizione della China International Import Expo, la prima esposizione nazionale al mondo dedicata alle importazioni, tenutasi a Shanghai, nella Cina orientale, segnando un record di presenza canadese.

Sulla base di vantaggi reciproci e di una cooperazione vantaggiosa per entrambi, Cina e Canada condividono ampie prospettive di collaborazione in settori quali commercio, energia, agricoltura e silvicoltura, tecnologie verdi e turismo.

Durante la visita del primo ministro canadese Mark Carney in Cina, iniziata mercoledì, i due Paesi hanno firmato numerosi documenti di cooperazione in materia di commercio, dogane, energia, edilizia, cultura e sicurezza pubblica, impegnandosi ad approfondire la collaborazione in diversi settori di reciproco interesse.

Lo scorso venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato Carney a Pechino, sottolineando che uno sviluppo sano e stabile delle relazioni tra Cina e Canada è nell’interesse comune dei due Paesi e che contribuisce anche alla pace, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità nel mondo.

Promuovere legami sani, stabili e sostenibili tra Cina e Canada

Durante l’incontro, Xi ha esortato Cina e Canada a costruire una nuova partnership strategica che sia contraddistinta da un senso di responsabilità nei confronti della storia, delle persone e del mondo.

Grazie agli sforzi congiunti di entrambe le parti, le relazioni tra Cina e Canada hanno segnalato un impulso positivo verso la ripresa e il miglioramento rispetto allo scorso anno.

Nell’ottobre 2025, i leader dei due Paesi si sono incontrati a margine del 32° incontro dei leader economici della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) in Corea del Sud e si sono impegnati a riprendere gli scambi e la cooperazione in vari settori, a lavorare alla risoluzione di specifiche questioni economiche e commerciali di reciproco interesse e a sostenere congiuntamente lo sviluppo del partenariato strategico Cina-Canada.

Il premier cinese Li Qiang e Carney si erano incontrati un mese prima a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a seguito della quale alti funzionari canadesi, tra cui il ministro degli Esteri, si sono recati in visita in Cina.

A novembre, come gesto di buona volontà, la Cina ha ripristinato i viaggi di gruppo in Canada tramite agenzie di viaggio per i cittadini cinesi, al fine di migliorare ulteriormente gli scambi interpersonali tra i due Paesi e favorire la comprensione reciproca e l’amicizia tra i due popoli.

Sottolineando che i due Paesi condividono un ampio ventaglio di interessi e opportunità, Carney ha affermato che il Canada è disposto a collaborare con la Cina per costruire una nuova partnership strategica, forte e duratura, a ulteriore beneficio di entrambi.

Partner di sviluppo e collaborazione comuni

Nell’ambito delle relazioni tra Cina e Canada, Xi ha avanzato quattro proposte: entrambi i Paesi dovrebbero essere partner nell’ambito di uno sviluppo comune e di una collaborazione basati sul rispetto e sulla fiducia reciproci.

Le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Canada si fondano sulla convenienza e sul vantaggio reciproco della cooperazione, ha sottolineato Xi, aggiungendo che lo sviluppo di qualità e la notevole apertura della Cina continueranno a creare opportunità e spazi nuovi in tal senso.

Dal punto di vista economico, Cina e Canada restano molto complementari. La Cina è da tempo il secondo partner commerciale, la seconda fonte di importazioni e il secondo mercato di esportazione del Canada.

Il Canada esporta prodotti energetici, materie prime agricole, minerali e pasta di legno, mentre la Cina fornisce macchinari, beni di consumo, elettronica e input industriali intermedi essenziali per la produzione canadese.

Inoltre, il Canada detiene vantaggi tecnologici in settori quali l’energia pulita, la bioproduzione e la tecnologia agricola, i quali sono in stretta sintonia con le esigenze di ammodernamento industriale della Cina. Nell’ambito di tale cooperazione, sta emergendo un nuovo paradigma, ossia il modello “tecnologia + mercato”.

In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo l’incontro tra i due leader, Cina e Canada hanno dichiarato il proprio impegno ad ampliare il commercio bilaterale, rafforzare gli investimenti in entrambe le direzioni e approfondire la cooperazione in diversi settori di reciproco interesse.

Le due parti hanno ribadito l’importanza di un ambiente imprenditoriale equo e aperto per le aziende di entrambi i Paesi e si sono impegnate ad affrontare le questioni economiche e commerciali di reciproco interesse attraverso consultazioni costruttive, fra cui una nuova Commissione economica e commerciale congiunta Cina-Canada.

Xi ha invitato entrambe le parti a impegnarsi ulteriormente al fine di promuovere la cooperazione e ridurre l’elenco negativo, rafforzando il legame basato su interessi condivisi attraverso una collaborazione più ampia e approfondita.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

https://news.cgtn.com/news/2026-01-16/How-China-Canada-promote-steady-solid-development-of-bilateral-ties-1JYU4eePiBW/p.html