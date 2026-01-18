CGTN：新たな状況下で、中国とカナダがどのように二国間関係の着実、強固かつ堅実な発展を推進するか

CGTNは、中国の習近平国家主席とカナダのマーク・カーニー首相との会談に関する記事を発表した。 同記事では、二国間関係の発展を中心に、両国が協力について幅広い見通しを共有していることを強調し、新たな状況下で中国とカナダが二国間関係の着実、強固かつ堅実な発展を推進するためにどのように取り組んでいるかを考察している。

北京発, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 昨年、中国東部の上海で開催された世界初の国家レベルの輸入専門博覧会である第8回中国国際輸入博覧会 (China International Import Expo) には、合計125社のカナダ企業が参加し、その参加数は過去最高を記録した。

中国とカナダは、相互利益とウィンウィンの協力に基づき、貿易、エネルギー、農林業、グリーンテクノロジー、観光などの分野で幅広い協力の見通しを共有している。

水曜日に始まったマーク・カーニー (Mark Carney) カナダ首相の中国訪問中、両国は貿易、関税、エネルギー、建設、文化、公安など、相互に利益をもたらすさまざまな分野での協力の深化を約束する複数の協力文書に署名した。

金曜日に中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席は北京でカーニー首相と会談し、中国とカナダの健全かつ安定した関係の発展は、両国共通の利益であり、世界の平和、安定、発展、繁栄にも資するものであると強調した。

健全で安定的かつ持続可能な中国とカナダの関係の促進

同会談で習主席は、中国とカナダが、歴史、国民、そして世界に対する責任感を持ち、新たな戦略的パートナーシップの構築を推進するよう呼びかけた。

双方の共同の努力により、中国とカナダの関係は昨年以来、回復と改善に向けた前向きなモメンタムを示している。

2025年10月、韓国で開催された第32回アジア太平洋経済協力 (Asia-Pacific Economic Cooperation、APEC) 経済指導者会議の合間に両国首脳が会談し、双方は様々な分野での交流と協力を再開し、相互に関心のある具体的な経済・貿易課題の解決を推進し、中国とカナダの戦略的パートナーシップの発展を共同で推進することで合意した。

この会談に先立ち、1カ月前に国連総会の合間に中国の李強 (Li Qiang) 首相とカーニー首相が会談し、その後、カナダの外相をはじめとする高官が中国を訪問した。

中国は、友好の証として、11月に旅行会社を通じてカナダへ旅行する中国国民向けの団体旅行サービスを再開し、両国間の人的交流をさらに強化し、両国民間の相互理解と友好関係を促進することを目指している。

カーニー首相は、中国とカナダには広範な共通の利益と機会があると指摘し、カナダは中国と協力して、強健かつ永続的な新たな戦略的パートナーシップを構築し、両国民により大きな利益をもたらす意志があると述べた。

共通の発展と協力のパートナー

習主席は、中国とカナダ両国は、相互尊重と相互信頼を特徴とする共通の発展と協力のパートナーであるべきだとして、その関係について4つのことを提案した。

習主席は、中国とカナダの経済・貿易関係の本質は、相互利益とウィンウィンの協力であり、双方が協力から利益を得ると強調し、中国の質の高い発展と高水準の開放は、中国とカナダの協力に新たな機会を提供し、新たな舞台を拡大し続けるだろうと付け加えた。

経済面では、中国とカナダは依然として深い補完関係にある。 中国は長年、カナダにとって第2の貿易相手国、第2の輸入元、第2の輸出市場となってきた。

カナダはエネルギー商品、農産物、鉱物、木材パルプを輸出し、中国は機械、消費財、電子製品、ならびにカナダの製造業に不可欠な中間工業投入品を供給している。

カナダはクリーンエネルギー、バイオ製造、農業技術などの分野で技術的優位性を有しており、これらは中国の産業アップグレードのニーズと密接に合致している。 「技術+市場」モデルは、中国とカナダの協力における新たなパラダイムとして台頭している。

両首脳会談後に発表された共同声明で、中国とカナダは二国間貿易の拡大、相互投資の強化、相互利益である多様な分野における協力深化へのコミットメントを表明した。

双方は、両国の企業にとって公正かつ開放的なビジネス環境が重要であることを再確認し、刷新された中国・カナダ合同経済貿易委員会 (China-Canada Joint Economic and Trade Commission) などを通じた建設的な協議により、相互に関心のある経済貿易課題に対処することを約束した。

習主席は、両国が協力促進とネガティブリスト削減に向けた取り組みを強化し、より深く幅広い協力を通じて共通利益の絆を強化するよう呼びかけた。

