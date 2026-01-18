CGTN: Cara China dan Kanada memacu pembangunan hubungan dua hala yang mantap, kukuh dan mampan dalam keadaan baharu

CGTN telah menerbitkan artikel mengenai pertemuan Presiden China, Xi Jinping, dengan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Berteraskan pembangunan hubungan dua hala, artikel tersebut menegaskan bahawa kedua-dua negara berkongsi prospek kerjasama yang luas, serta menghuraikan komitmen China dan Kanada untuk memacu pembangunan hubungan dua hala yang stabil, kukuh dan mampan dalam konteks baharu.

BEIJING, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tahun lalu, seramai 125 syarikat Kanada menyertai Ekspo Import Antarabangsa China ke-8, iaitu ekspo peringkat nasional pertama di dunia yang didedikasikan untuk import, di Shanghai, timur China, sekali gus mencatatkan kehadiran tertinggi syarikat Kanada setakat ini.

Berlandaskan prinsip manfaat bersama dan kerjasama menang-menang, China dan Kanada mempunyai prospek kerjasama yang luas dalam bidang seperti perdagangan, tenaga, pertanian dan perhutanan, teknologi hijau serta pelancongan.

Semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, ke China yang bermula pada hari Rabu, kedua-dua negara memeterai beberapa dokumen kerjasama yang merangkumi perdagangan, kastam, tenaga, pembinaan, budaya dan keselamatan awam, sekali gus menzahirkan komitmen untuk memperdalam kerjasama dalam pelbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama.

Pada hari Jumaat, Presiden China, Xi Jinping, telah bertemu dengan Carney di Beijing, menekankan bahawa pembangunan hubungan China-Kanada yang sihat dan stabil adalah kepentingan bersama kedua-dua negara serta menyumbang kepada keamanan, kestabilan, pembangunan dan kemakmuran dunia.

Memperkukuh hubungan China-Kanada yang sihat, stabil dan mampan

Dalam pertemuan tersebut, Xi menyeru China dan Kanada agar mempercepat pembinaan perkongsian strategik baharu dengan rasa tanggungjawab terhadap sejarah, rakyat dan masyarakat antarabangsa.

Melalui usaha bersama kedua-dua pihak, hubungan China-Kanada telah menunjukkan momentum positif ke arah pemulihan dan penambahbaikan sejak tahun lalu.

Pada Oktober 2025, para pemimpin kedua-dua negara telah bertemu bersempena Mesyuarat Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-32 di Korea Selatan. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pihak bersetuju untuk menyambung semula pertukaran dan kerjasama dalam pelbagai bidang, mempromosikan penyelesaian isu ekonomi dan perdagangan yang menjadi kepentingan bersama, serta bersama-sama memajukan pembangunan perkongsian strategik China-Kanada.

Pertemuan tersebut didahului oleh mesyuarat antara Perdana Menteri China, Li Qiang dan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, bersempena Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebulan sebelumnya, diikuti dengan lawatan ke China oleh pegawai kanan Kanada termasuk menteri luar negeri.

Sebagai tanda muhibah, China telah menyambung semula perkhidmatan lawatan berkumpulan bagi warganegara China yang melancong ke Kanada melalui agensi pelancongan pada bulan November, dengan tujuan untuk meningkatkan lagi pertukaran rakyat antara kedua-dua negara serta memupuk persefahaman dan persahabatan bersama.

Menekankan bahawa China dan Kanada berkongsi kepentingan serta peluang yang luas, Carney menyatakan bahawa Kanada bersedia bekerjasama dengan China untuk membina perkongsian strategik baharu yang kukuh dan berkekalan demi memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat kedua-dua negara.

Rakan kongsi pembangunan dan kerjasama bersama

Xi telah mengemukakan empat cadangan mengenai hubungan China-Kanada – kedua-dua negara harus menjadi rakan strategik dalam pembangunan dan kerjasama bersama yang berteraskan prinsip saling menghormati dan saling mempercayai.

Presiden China tersebut menegaskan bahawa inti pati hubungan ekonomi serta perdagangan China-Kanada adalah manfaat bersama dan kerjasama menang-menang, dengan kedua-dua pihak mendapat manfaat daripada kerjasama tersebut. Beliau menambah bahawa pembangunan berkualiti tinggi dan keterbukaan peringkat tinggi China akan terus menyediakan peluang baharu serta memperluas ruang kerjasama China-Kanada.

Dari segi ekonomi, China dan Kanada kekal saling melengkapi secara mendalam. China telah lama menjadi rakan dagang kedua terbesar Kanada, sumber import kedua terbesar dan pasaran eksport kedua terbesar.

Kanada mengeksport produk tenaga, komoditi pertanian, mineral dan pulpa kayu, manakala China membekalkan jentera, barangan pengguna, elektronik dan input industri perantaraan yang penting untuk pembuatan Kanada.

Kanada memiliki kelebihan teknologi dalam bidang seperti tenaga bersih, bio-pembuatan dan teknologi pertanian, yang sejajar dengan keperluan penaiktarafan taraf industri China. Model “teknologi + pasaran” kini muncul sebagai paradigma baharu bagi kerjasama China-Kanada.

Dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan kedua-dua pemimpin, China dan Kanada menyatakan komitmen untuk memperluas perdagangan dua hala, sekali gus mengukuhkan pelaburan dua hala serta memperdalam kerjasama dalam pelbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama.

Kedua-dua pihak menegaskan semula komitmen untuk menangani isu ekonomi dan perdagangan yang menjadi kepentingan bersama melalui perundingan konstruktif, termasuk melalui Suruhanjaya Ekonomi dan Perdagangan Bersama China-Kanada yang diperbaharui, di samping menekankan kepentingan mewujudkan persekitaran perniagaan yang adil dan terbuka bagi perusahaan kedua-dua negara.

Xi menyeru kedua-dua pihak agar meningkatkan usaha bagi memajukan kerjasama serta mengurangkan senarai negatif, sekali gus memperkukuh ikatan kepentingan bersama melalui kerjasama yang lebih mendalam dan meluas.

