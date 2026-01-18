CGTN: Hoe China en Canada onder nieuwe omstandigheden de stabiele en duurzame ontwikkeling van hun bilaterale betrekkingen bevorderen

CGTN heeft een artikel gepubliceerd over de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en de Canadese premier Mark Carney. Het artikel richt zich op de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen, benadrukt de brede vooruitzichten voor samenwerking tussen beide landen en verkent hoe China en Canada zich onder de nieuwe omstandigheden inzetten voor een gestage en solide ontwikkeling van hun onderlinge banden.

BEIJING, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vorig jaar namen in totaal 125 Canadese bedrijven deel aan de 8e China International Import Expo in Shanghai, Oost-China, 's werelds eerste nationale beurs gewijd aan import. Dit leverde een recordaantal Canadese deelnemers op.

Op basis van wederzijds voordeel en win-winsamenwerking hebben China en Canada ruime perspectieven voor samenwerking in sectoren als handel, energie, landbouw en bosbouw, groene technologie en toerisme.

Tijdens het bezoek van de Canadese premier Mark Carney aan China, dat woensdag begon, ondertekenden de twee landen verschillende samenwerkingsdocumenten op het gebied van handel, douane, energie, bouw, cultuur en openbare veiligheid. Daarbij beloofden ze de samenwerking in uiteenlopende sectoren van wederzijds belang te verdiepen.

Op vrijdag ontmoette de Chinese president Xi Jinping de Canadese premier Mark Carney in Peking en benadrukte hij dat de gezonde en stabiele ontwikkeling van de Chinees-Canadese betrekkingen in het gemeenschappelijk belang van beide landen is en tevens bijdraagt ​​aan wereldvrede, stabiliteit, ontwikkeling en welvaart.

Op weg naar gezonde, stabiele en duurzame betrekkingen tussen China en Canada

Tijdens de bijeenkomst riep president Xi China en Canada op om de opbouw van een nieuw strategisch partnerschap te bevorderen, met een gevoel van verantwoordelijkheid jegens de geschiedenis, de mensen en de wereld.

Dankzij gezamenlijke inspanningen van beide partijen laten de betrekkingen tussen China en Canada sinds vorig jaar een positieve tendens richting herstel en verbetering zien.

In oktober 2025 ontmoetten de leiders van beide landen elkaar in het kader van de 32e topbijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Zuid-Korea. Beide partijen kwamen overeen de uitwisseling en samenwerking op diverse gebieden te hervatten, de oplossing van specifieke economische en handelsvraagstukken van wederzijds belang te bevorderen en gezamenlijk de ontwikkeling van het strategisch partnerschap tussen China en Canada te bevorderen.

Aan deze ontmoeting ging een maand eerder een gesprek vooraf tussen de Chinese premier Li Qiang en de Canadese premier Carney in de context van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, gevolgd door bezoeken aan China van hoge Canadese functionarissen, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken.

Als blijk van goede wil hervatte China in november de groepsreizen naar Canada voor Chinese burgers via reisorganisaties, met als doel de contacten tussen de bevolkingen van beide landen te intensiveren en het wederzijds begrip en de vriendschap te versterken.

Carney wees erop dat China en Canada uitgebreide gedeelde belangen en kansen hebben en verklaarde dat Canada bereid is met China samen te werken aan een nieuw, sterk en duurzaam strategisch partnerschap, met als doel grotere voordelen voor beide bevolkingen te realiseren.

Partners in gezamenlijke ontwikkeling en samenwerking

Xi deed vier voorstellen over de betrekkingen tussen China en Canada: beide landen zouden partners moeten zijn in gezamenlijke ontwikkeling en samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Xi benadrukte dat de kern van de economische en handelsbetrekkingen tussen China en Canada bestaat uit wederzijds voordeel en win-winsamenwerking, waarbij beide partijen baat hebben bij de samenwerking. Hij gaf verder nog aan dat China’s hoogwaardige ontwikkeling en verdere openstelling op hoog niveau nieuwe kansen zullen blijven bieden en nieuwe ruimte zullen scheppen voor de samenwerking tussen beide landen.

Economisch gezien vullen China en Canada elkaar nog steeds uitstekend aan. China is al lange tijd Canada's op één na grootste handelspartner, op één na grootste importbron en op één na grootste exportmarkt.

Canada exporteert energieproducten, landbouwproducten, mineralen en houtpulp. China levert op hun beurt machines, consumptiegoederen, elektronica en halffabrikaten die essentieel zijn voor de Canadese industrie.

Canada beschikt over technologische voordelen op het gebied van onder meer schone energie, bioproductie en landbouwtechnologie, die goed aansluiten bij China’s behoeften op het gebied van industriële modernisering. Het model 'technologie + markt' ontstaat als een nieuw paradigma voor de samenwerking tussen China en Canada.

In een gezamenlijke verklaring die volgde na de ontmoeting tussen beide leiders, spraken China en Canada hun toewijding uit om de bilaterale handel uit te breiden, de wederzijdse investeringen te versterken en de samenwerking in diverse sectoren van wederzijds belang te versterken.

Beide partijen benadrukten het belang van een eerlijk en open ondernemingsklimaat voor bedrijven uit beide landen en verbonden zich ertoe economische en handelsvraagstukken van wederzijds belang via constructief overleg te behandelen, onder meer via een hernieuwde gezamenlijke economische en handelscommissie tussen China en Canada.

Xi riep beide partijen op om de inspanningen voor samenwerking te vergroten en de negatieve lijst te verminderen, waardoor de band van gedeelde belangen door middel van diepere en bredere samenwerking wordt versterkt.

Klik voor meer informatie op:

https://news.cgtn.com/news/2026-01-16/How-China-Canada-promote-steady-solid-development-of-bilateral-ties-1JYU4eePiBW/p.html