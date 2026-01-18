CGTN: จีนและแคนาดาส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างมั่นคง แน่นแฟ้น และยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ใหม่อย่างไร

CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการพบปะระหว่างประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน กับนายกรัฐมนตรี Mark Carney ของแคนาดา บทความซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี ระบุว่าทั้งสองประเทศมีแนวโน้มความร่วมมือในวงกว้าง และได้สำรวจว่าจีนและแคนาดามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างมั่นคง แน่นแฟ้น และยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ใหม่อย่างไร
ปักกิ่ง, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทจากแคนาดารวมทั้งสิ้น 125 แห่งได้เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีน ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านำเข้าระดับชาติแห่งแรกของโลก จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ทางตะวันออกของจีน นับเป็นสถิติการเข้าร่วมของบริษัทแคนาดาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จีนและแคนาดามีแนวโน้มความร่วมมือในวงกว้างในสาขาต่าง ๆ เช่น การค้า พลังงาน เกษตรกรรมและป่าไม้ เทคโนโลยีสีเขียว และการท่องเที่ยว
ระหว่างการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรี Mark Carney แห่งแคนาดา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือหลายฉบับ ครอบคลุมด้านการค้า ศุลกากร พลังงาน การก่อสร้าง วัฒนธรรม และความมั่นคงสาธารณะ โดยให้คำมั่นที่จะกระชับความร่วมมือในหลากหลายสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน ได้พบหารือกับ Carney ที่กรุงปักกิ่ง โดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-แคนาดาอย่างมีสุขภาพดีและมีเสถียรภาพนั้น สอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ และยังเอื้อต่อสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองของโลก
การส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-แคนาดาที่มีสุขภาพดี มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ระหว่างการประชุม นาย Xi ได้เรียกร้องให้จีนและแคนาดาเดินหน้าสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ ด้วยความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ ต่อประชาชน และต่อโลก
จากความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ความสัมพันธ์จีน-แคนาดาได้แสดงให้เห็นถึงแรงส่งเชิงบวกในการฟื้นตัวและการปรับปรุงให้ดีขึ้น นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
ในเดือนตุลาคม 2025 ผู้นำของทั้งสองประเทศได้พบหารือกันนอกรอบการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ครั้งที่ 32 ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกลับมาแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในหลากหลายสาขา ส่งเสริมการแก้ไขประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าเฉพาะด้านที่เป็นความกังวลร่วมกัน และร่วมกันผลักดันการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-แคนาดา
การพบปะดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี Li Qiang ของจีน กับนาย Carney ในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้า และตามมาด้วยการเยือนจีนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแคนาดา รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศ
ในฐานะท่าทีแห่งไมตรีจิต จีนได้กลับมาเปิดให้บริการทัวร์แบบกลุ่มสำหรับพลเมืองจีนที่เดินทางไปแคนาดาผ่านบริษัทท่องเที่ยวอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติ
โดยชี้ว่าจีนและแคนาดามีผลประโยชน์ร่วมและโอกาสร่วมกันอย่างกว้างขวาง นาย Carney กล่าวว่าแคนาดายินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อมอบประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้นแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกันและความร่วมมือ
นาย Xi ได้เสนอข้อริเริ่มสี่ประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-แคนาดา โดยระบุว่าทั้งสองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกันและความร่วมมือบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
นาย Xi เน้นย้ำว่า แก่นแท้ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับแคนาดาคือผลประโยชน์ร่วมกันและความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองประเทศล้วนได้รับประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าว พร้อมเสริมว่าการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและการเปิดประเทศในระดับสูงของจีนจะยังคงสร้างโอกาสใหม่ ๆ และขยายพื้นที่ความร่วมมือระหว่างจีนกับแคนาดาต่อไป
ในเชิงเศรษฐกิจ จีนและแคนาดายังคงมีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของแคนาดามาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งนำเข้าอันดับสอง และเป็นตลาดส่งออกอันดับสองของแคนาดา
แคนาดาส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน สินค้าเกษตร แร่ธาตุ และเยื่อไม้ ขณะที่จีนจัดหาเครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวัตถุดิบอุตสาหกรรมขั้นกลางที่มีความจำเป็นต่อภาคการผลิตของแคนาดา
แคนาดามีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เช่น พลังงานสะอาด เทคโนโลยีชีวการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในการยกระดับอุตสาหกรรมของจีน รูปแบบ "เทคโนโลยี + ตลาด" กำลังก่อตัวขึ้นเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของความร่วมมือระหว่างจีนและแคนาดา
ในแถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่ภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศ จีนและแคนาดาได้แสดงความมุ่งมั่นในการขยายการค้าทวิภาคี เสริมสร้างการลงทุนสองทาง และกระชับความร่วมมือในหลากหลายสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมและเปิดกว้างสำหรับภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ และให้คำมั่นที่จะจัดการกับประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นข้อกังวลร่วมกันผ่านการปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์ รวมถึงผ่านการฟื้นฟูคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการค้าร่วมจีน-แคนาดา
นาย Xi เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมความร่วมมือและลดรายการเชิงลบ เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ของผลประโยชน์ร่วมกันผ่านความร่วมมือที่ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น
