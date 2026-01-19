Private Equity Expert Speed Liu Joins FTI Consulting in Hong Kong

HONG KONG, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FTI Consulting, Inc. (NYSE: FCN) today announced the appointment of Speed Liu as a Senior Managing Director in the Business Transformation practice in Asia within the firm’s Corporate Finance & Restructuring segment.
Mr. Liu, who is based in Hong Kong, joins FTI Consulting with more than 20 years of experience in private equity driving growth strategies, turnaround plans and cost optimization initiatives. He has substantial expertise advising on buyout transactions, business transformation and transactions across the consumer, service and industrials sectors.
In his role at FTI Consulting, Mr. Liu will support private equity and corporate clients in Asia and abroad with portfolio transformation, transactions, exit readiness and maximizing value creation. His appointment reinforces the firm’s differentiated approach in the region, combining strategic insight with hands-on execution across complex and high-stakes situations.
“Private equity firms in Asia are operating in an increasingly challenging environment, marked by rising costs, higher interest rates, geopolitical uncertainty and mounting pressure from limited partners to accelerate exits and deploy capital,” said Roy Huang, Head of Asia and the Caribbean at FTI Consulting. “Speed brings a unique private equity perspective that enhances our ability to support clients through critical moments of truth while helping them navigate Asia’s evolving business landscape.”
Before joining FTI Consulting, Mr. Liu served as the Head of China for Permira, where he led the firm’s Asia investment and operation team. Prior to that, he was a Principal at Unitas Capital based in Shanghai.
Commenting on his appointment, Mr. Liu said, “Current market conditions are driving increased demand for deep operational transformation and integrated transaction support. I look forward to working with my new colleagues across FTI Consulting’s platform — spanning business transformation, transactions and capital markets — to help private equity sponsors and corporates navigate today’s challenges with investor-grade rigor and practical execution.”
