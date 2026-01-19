CYCJET: Fabricante profesional de sistemas de marcado y codificación por inyección de tinta, con una sólida presencia en el mercado latinoamericano

SHANGHÁI, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recientemente, CYCJET marcó un hito importante en su expansión de mercado global: asegurando un pedido de 100 impresoras de inyección de tinta de alta resolución por parte de un distribuidor chileno. Esto no solo representa un gran logro comercial, sino que también marca la entrada oficial de CYCJET y su equipo principal de impresión por inyección de tinta en el mercado sudamericano, estableciendo una base sólida para su expansión futura en América Latina.
Como fabricante industrial de sistemas de marcado con más de veinte años de experiencia, CYCJET continuamente ofrece soluciones de marcado eficaces, confiables y competitivas a industrias como alimentos y bebidas, farmacéutica, química y electrónica, a través de la innovación tecnológica y estrategias de localización.
La fortaleza principal de CYCJET radica en sus capacidades completas e independientes de investigación, desarrollo y fabricación. Su propia fábrica y equipo profesional de I+D combinan tecnología de vanguardia con manufactura de precisión para garantizar productos de alta fiabilidad, innovación y excelente relación costo-beneficio. Basándose en un profundo conocimiento de las necesidades globales de marcado, CYCJET ofrece soluciones de automatización personalizables, con una gama completa de modelos para satisfacer diversas necesidades, desde codificación básica hasta marcado de alta gama. Por ejemplo, sus principales productos incluyen:
Impresora de inyección de tinta de alta resolución: Impresión de alta precisión de 600 dpi, velocidad de hasta 150 metros/minuto, compatible con impresión de un solo cabezal de 54 mm hasta cuatro cabezales cosidos de 216 mm de altura, compatible con tinta UV y a base de aceite, satisfaciendo las necesidades de marcado de alta velocidad y alta definición.
Impresoras de caracteres pequeños: Solución versátil y rentable, que ofrece un rendimiento estable y confiable, adecuada para líneas de producción de alta velocidad en industrias como bienes de consumo, alimentos y tuberías.
Impresora HP de inyección de tinta en línea: Una alternativa altamente eficiente a las impresoras TTO tradicionales, adecuada para empaques flexibles en las industrias alimentaria, farmacéutica y otras. No requiere cintas, lo que reduce los costos de consumibles y mantenimiento.
Máquinas de marcado láser: Disponibles en varias modalidades, incluyendo láser de fibra, CO2 y UV, proporcionando marcado permanente y preciso sin consumibles, aptas para materiales como metal, plástico y vidrio.
Además, CYCJET ofrece soporte localizado y ha establecido redes profesionales de agentes y servicios en mercados clave como Brasil, Chile y Perú, asegurando que los clientes reciban respuestas rápidas, capacitación técnica y soporte postventa confiable.
