IBA choisie par le MD Anderson Cancer Center pour fournir trois systèmes Proteus®ONE

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 19 janvier 2026 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat avec le MD Anderson Cancer Center de l'université du Texas, classé n°1 dans le domaine des soins oncologiques par le U.S. News & World Report, afin de rééquiper et moderniser son centre de protonthérapie d’Houston avec trois systèmes de haute technologie Proteus®ONE1.

IBA a remporté ce projet à l’issue d’un appel d’offres public et concurrentiel. Ce rééquipement ‘intégral permettra de renforcer l’offre de protonthérapie, d’optimiser les opérations et de garantir aux patients l’accès à la technologie de protonthérapie la plus avancée et la plus précise disponible à ce jour.

Le prix d'achat usuel pour un utilisateur final d'une solution Proteus®ONE, incluant un contrat de maintenance pluriannuel, varie entre 45 et 55 millions de dollars américains2.

Olivier Legrain, CEO d'IBA, a déclaré : « Être sélectionné par le centre d'oncologie le plus réputé au monde constitue une reconnaissance tangible de la technologie, de la stratégie d'innovation et de l'engagement à long terme d'IBA dans le domaine de la protonthérapie. La mission du MD Anderson – enrayer le cancer grâce à des soins cliniques, une recherche et une formation de premier plan – est totalement aligné avec nos ambitions. C'est un véritable honneur et un engagement fort pour IBA que de contribuer à cette mission. Avec Proteus®ONE, nous apportons non seulement la technologie de protonthérapie la plus avancée à ce jour, mais aussi une plateforme prête à intégrer les innovations futures. Ce faisant, nous soutenons l’amélioration des soins prodigués aux patients, la recherche de pointe et la génération continue de preuves cliniques robustes, contribuant à rendre la protonthérapie accessible à tous les patients qui pourraient en bénéficier. »

MD Anderson a récemment publié les résultats d'un essai clinique de phase 3 historique dans The Lancet3 démontrant que la protonthérapie à intensité modulée réduit significativement la toxicité tout en améliorant la survie globale par rapport à la radiothérapie par faisceaux de photons la plus avancée chez les patients atteints d'un cancer de l'oropharynx de stade avancé. Cette étude établit la protonthérapie comme une nouvelle norme de soins pour cette indication (voir le communiqué de presse d'IBA du 15 décembre 2025).

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos du MD Anderson Cancer Center

Le MD Anderson Cancer Center de l'université du Texas est l'un des centres les plus respectés au monde, dédié exclusivement aux soins, à la recherche, à l'éducation et à la prévention du cancer. Il est situé dans le centre de Houston, au Texas Medical Center. MD Anderson fournit des soins contre le cancer dans plusieurs endroits de la région métropolitaine de Houston et collabore avec des systèmes de santé à l'échelle nationale par le biais du MD Anderson Cancer Network®.

MD Anderson a été créé en 1941 dans le cadre du système universitaire du Texas. L'établissement est l'un des trois premiers centres anticancéreux complets désignés par le National Cancer Act de 1971 et fait aujourd'hui partie des 57 centres oncologiques complets désignés par le National Cancer Institute.

Le classement des « meilleurs hôpitaux » du magazine U.S. News & World Report a désigné MD Anderson comme le meilleur hôpital du pays pour le traitement du cancer. L'établissement a été classé parmi les deux meilleurs hôpitaux du pays pour le traitement du cancer chaque année depuis le début de l'enquête en 1990.

1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus®235

2 Ce contrat, signé à la fin du mois de décembre, sera comptabilisé dans les prises de commandes 2025 d'IBA. Conformément à sa politique de communication financière, IBA annonce la conclusion de contrats commerciaux après réception du premier versement.

3 Frank, Steven JBates, James et al. Proton versus photon radiotherapy for patients with oropharyngeal cancer in the USA: a multicentre, randomised, open-label, non-inferiority phase 3 trial - The Lancet, Volume 407, Issue 10524, 174 – 184





