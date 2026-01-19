Ageas kondigt bijstelling aan van het verwachte Netto Operationeel Resultaat

Vandaag publiceerde China Taiping Insurance Holding (CTIH) een kennisgeving voorafgaand aan haar resultaten over het volledige jaar 2025 gelinkt aan de aankondiging van het Chinese Ministerie van Financiën en de Staatsadministratie van Belastingen over de behandeling van de vennootschapsbelasting in verband met de overgang naar IFRS17/9. Deze nieuwe regelgeving vereist een bijstelling van de uitgestelde belastingen die werd gerapporteerd voor de boekjaren 2023 en 2024.

Deze bijstelling zal een eenmalige positieve impact hebben op de uitgestelde belastingen opgenomen in het resultaat over 2025 van Taiping Life, de Chinese joint venture van Ageas. Als gevolg hiervan verwacht Ageas dat zijn Netto Operationeel Resultaat voor het volledige jaar 2025 tussen EUR 1,6 en 1,65 miljard zal liggen in vergelijking tot eerdere verwachting van EUR 1,3 tot 1,35 miljard.

Voor verdere details verwijst Ageas naar de publicatie van de jaarresultaten van 2025 op woensdag 25 februari 2026 om 07:30 uur CET.

