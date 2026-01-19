RIBER enregistre au Japon une nouvelle commande pour un MBE 6000 destiné à l’industrialisation de lasers à boîtes quantiques pour les applications Datacom.

Bezons (France), le 19 janvier 2026 - 8h00 - RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d’un système de production MBE 6000 par QD Laser, acteur japonais de référence dans le domaine des lasers à boîtes quantiques.

Le système sera optimisé pour la synthèse épitaxiale de boîtes quantiques à base de GaAs, spécifiquement adaptées aux applications Datacom optiques, un secteur en forte croissance porté par l’augmentation exponentielle des volumes de données et par l’intégration rapide de l’intelligence artificielle au sein des réseaux mondiaux.

Pour QD Laser, référence mondiale d’excellence, les solutions à boîtes quantiques développées par la société surpassent l’ensemble des alternatives disponibles sur les marchés internationaux, tant en matière de qualification industrielle que de précision technologique. Ces nanostructures constituent aujourd’hui la solution de référence pour la photonique sur silicium, offrant des performances inégalées et une intégration optimale au sein des architectures photoniques les plus avancées au monde.

Pour RIBER, cette commande marque, en l’espace d’un mois, le troisième projet MBE 6000 dédié à la production d’epiwafers à base de boîtes quantiques pour la filière Datacom, confirmant la position du MBE 6000 comme une solution industrielle de référence pour ces applications à forte valeur ajoutée, en phase avec les exigences de montée en cadence du marché Datacom.

La croissance de boîtes quantiques est particulièrement sensible aux conditions de croissance épitaxiale, notamment à l’uniformité de température et à la stabilité des vitesses de dépôt. Le système MBE 6000 répond à ces exigences grâce à la combinaison d’un design de chambre optimisé, d’un logiciel de contrôle avancé et de composants clés hautement fiables, permettant un contrôle précis, stable et reproductible des paramètres de croissance.

QD Laser est un client historique et stratégique de RIBER. La première machine de production a été livrée dès 2008, et QD Laser figure parmi les premiers acteurs à avoir qualifié la cellule ABI 1000 de RIBER, reconnue pour son excellent contrôle de la stabilité, de l’uniformité et de la reproductibilité des dépôts de galium ou d’indium, avec une capacité de chargement doublée par rapport aux cellules d’effusion standards.

Ce nouveau projet illustre la confiance renouvelée de QD Laser dans la technologie de RIBER et sa capacité à accompagner durablement le développement industriel des technologies photoniques de nouvelle génération.

Ce système MBE 6000 devrait être livré en 2026.

À propos de QD Laser

QD Laser, Inc. est une société japonaise spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de lasers à boîtes quantiques et de dispositifs optoélectroniques avancés. Fondée en avril 2006 à l’issue d’une collaboration de longue date entre Fujitsu Laboratories Ltd. et l’Université de Tokyo, QD Laser est cotée à la Bourse de Tokyo.

www.qdlaser.com/en/

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

