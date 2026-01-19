Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (7 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2026-01-16.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2026-01-12 – 2026-01-16.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2026.01.12
|-
|-
|-
|2026.01.13
|-
|-
|-
|2026.01.14
|175.000
|0,96
|168.000,00
|2026.01.15
|175.000
|0,955
|167.049,03
|2026.01.16
|53.217
|0,956
|50.859,67
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|403.217
|0,957
|385.908,70
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|2.577.321
|0,931
|2.399.609,91
|
Banko turimos savos supirktos akcijos: 5.844.354 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 6.247.571 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,96% visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
