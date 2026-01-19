Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (7 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.

Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2026-01-16.

Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2026-01-12 – 2026-01-16.

Kita informacija:

Sandorių apžvalga
DataBendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)Svertinis kainos vidurkis (EUR)Suminė sandorių vertė (EUR)
2026.01.12---
2026.01.13---
2026.01.14175.0000,96168.000,00
2026.01.15175.0000,955167.049,03
2026.01.1653.2170,95650.859,67
Viso įsigyta per einamąją savaitę403.2170,957385.908,70
Viso įsigyta per programos laikotarpį2.577.3210,9312.399.609,91
    
 

Banko turimos savos supirktos akcijos: 5.844.354 vnt.

 

Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 6.247.571 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,96% visų Banko išleistų akcijų.

 

Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.

 

Ši informacija taip pat prieinama adresu: www.artea.lt

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447

Priedas


Papildoma detali informacija apie sudarytus sandorius (7 savaitė)

