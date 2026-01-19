WENDEL :  Les sociétés de gestion affiliées de Wendel Investment Managers ont levé plus de 11 milliards d’euros sur les marchés du private equity européen et de la dette privée aux États-Unis

Les sociétés de gestion affiliées de Wendel Investment Managers ont levé plus de 11 milliards d’euros sur les marchés du private equity européen et de la dette privée aux États-Unis

Depuis leur intégration à Wendel Investment Managers, IK Partners, acteur de référence du private equity européen (annoncée en octobre 2023), et Monroe Capital, spécialiste américain de la dette privée (annoncée en octobre 2024), ont levé à eux deux plus de 11 milliards d’euros via leurs closed end funds1. Cette performance remarquable témoigne de la forte attractivité de la plateforme Wendel Investment Managers.

À la suite de l’acquisition de Committed Advisors annoncée en octobre 2025, WIM devrait désormais gérer plus de 46 milliards d’euros d’actifs (AuM2) et devrait dépasser 200 millions d’euros3 de FRE4 pro forma en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés, s'appuyant sur des équipes aux excellentes performances de gestion et sur une base de clients (LPs) très diversifiée. WIM bénéficie d'une forte récurrence des revenus et d'un potentiel de croissance important permettant une ambition de croissance organique5 des FRE de 15% par an en moyenne à horizon fin 2030.

Dette privée aux États-Unis : 6,1 milliards de dollars levés dans ses closed end funds

Monroe Capital, l’une de ses sociétés de gestion affiliées spécialisée dans la dette privée mid-market aux États-Unis, a réalisé avec succès la levée du fonds Monroe Capital Private Credit Fund V, qui a atteint 6,1 milliards de dollars de capitaux investissables (incluant le fonds principal, l’effet de levier et les mandats de gestion dédiés).

Cette levée de fonds, en forte progression par rapport à la précédente, témoigne de la confiance renouvelée de grands investisseurs institutionnels internationaux dans la stratégie de Monroe Capital et de son expertise reconnue en matière de financement direct du segment lower mid-market.

Le succès de ces levées de fonds confirme la capacité de Monroe Capital à attirer une large base d’investisseurs internationaux, tout en maintenant un rythme soutenu de déploiement des capitaux, dans un contexte de marché exigeant. Cette performance confirme la solidité et la pertinence de la stratégie d’investissement de Monroe Capital, centrée sur l’accompagnement d’entreprises au cœur de l’économie réelle.

Private Equity en Europe : clôtures réussies des fonds IK X, IK Small Cap IV, IK Partnership Fund III et IK Strategic Opportunities I, pour un total de 6,2 milliards d’euros

Début avril 2025, IK Partners a finalisé la levée de son 10ème fonds Mid Cap, IK X, atteignant son plafond de souscription de 3,3 milliards d’euros, ce qui en fait le fonds le plus important jamais levé par la société. Le précédent fonds Mid Cap d’IK Partners, IK IX, avait en effet levé 2,85 milliards d’euros en 2020.

Le fonds IK X a suscité un fort intérêt auprès d’une base d’investisseurs institutionnels de premier plan, répartis entre la zone EMEA (64 %), l’Asie (20 %) et les Amériques (16 %), avec un niveau record de capitaux provenant de nouveaux investisseurs souscrivant pour la première fois à un fonds IK.

Fin juillet 2025, IK Partners a procédé à la clôture finale de son quatrième fonds Small Cap, IK Small Cap IV, également à son plafond de souscription, avec des engagements totalisant 2,0 milliards d’euros. Le fonds précédent, IK Small Cap III, avait levé 1,2 milliard d’euros en 2021.

IK Small Cap IV a été sursouscrit et a atteint son plafond de souscription en moins de six mois après son lancement, attirant une base d’investisseurs institutionnels de grande qualité, principalement issus de la zone EMEA (71 %), d’Amérique du Nord (18 %) et d’Asie (11 %). 80 % des capitaux levés proviennent d’investisseurs déjà existants de la plateforme d’IK, reflétant la confiance et le soutien continus des investisseurs.

Monroe Capital et IK Partners font partie de Wendel Investment Managers (WIM), une plateforme multi-affiliées de gestion d’actifs privés, focalisée sur les small et midcaps, répondant aux besoins des investisseurs institutionnels. La contribution nette de Wendel, en tant que sponsor, à l’ensemble de ces levées de fonds s’est élevée à environ 500 millions d’euros.

Glossaire :

AuM (Assets under Management): Actifs sous Gestion

Les Assets Under Management (AUM) ou Actifs sous gestion correspondent à l’ensemble des actifs gérés par les sociétés de gestion pour compte de tiers, incluant la juste valeur des actifs investis, les engagements non appelés (et plus largement le dry powder) et les co-investissements. Les AUM offrent une vision globale du capital sous gestion, au-delà des seuls actifs générateurs de frais (FPAUM). Leur méthode de calcul s’adapte à la typologie d’actifs couverte, en tenant compte des spécificités de valorisation comme la fair value ou l’actif net réévalué.

FRE :

Les Fee-Related Earnings (FRE) représentent le résultat récurrent généré par l'activité de gestion d'actifs pour compte de tiers, permettant d'évaluer la rentabilité opérationnelle de l'entité. Ils peuvent être calculés à partir du résultat ajusté avant impôt en ajoutant les revenus d'investissement et les coûts de financement, puis en soustrayant les Performance-Related Earnings (PRE), afin d'isoler les revenus stables des frais de gestion tout en excluant les éléments non récurrents.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 30 septembre 2025, le Groupe gère 46 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,3 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



