ALSTOM S.A : Alstom reçoit de SNCF Voyageurs une commande de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon supplémentaires

Cette levée de tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom représente un montant d’environ 600 millions d’euros

Les nouvelles rames Avelia Horizon seront exploitées en Europe.

19 janvier 2026 – Le Conseil d’administration de SNCF Voyageurs a approuvé une commande supplémentaire de 15 trains à très grande vitesse (TGV) Avelia Horizon de nouvelle génération, pour un montant d’environ 600 millions d’euros1. Les livraisons sont attendues en 2029.

Cette commande porte sur la version quadri-tension de la nouvelle génération de trains à très grande vitesse, qui correspond aux besoins de circulation européenne. La gamme Avelia Horizon répond à des objectifs ambitieux en termes de compétitivité du secteur ferroviaire et de rentabilité pour SNCF Voyageurs.

« Ce contrat confirme une nouvelle fois le succès de la très grande vitesse et de la plateforme Avelia Horizon, tout en illustrant l’engagement fort en faveur d’une mobilité durable et bas carbone. Conçue pour répondre aux défis technologiques et économiques, cette solution contribue activement à la transition écologique, dans un contexte où les voyageurs plébiscitent des modes de transport respectueux de l’environnement », a déclaré Frédéric Wiscart, Président d’Alstom France.

Cette levée de tranche optionnelle du contrat de Partenariat d’Innovation Avelia Horizon entre SNCF Voyageurs et Alstom est la quatrième de cette nouvelle génération de train à très grande vitesse. Elle complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs, dont 100 destinés à l’exploitation commerciale en France et 15 à l’exploitation commerciale en Europe, ainsi que les 30 trains commandés par Eurostar en octobre dernier, portant ainsi le total de ce contrat à 160 trains.

Avelia Horizon : l'excellence française pour un train à très grande vitesse performant et éco-efficace





Le train Avelia Horizon se compose de deux motrices innovantes de longueur réduite, alliant haute performance et compacité, et de voitures articulées à deux niveaux.

Les coûts de maintenance seront inférieurs de plus de 30 % à ceux actuellement enregistrés par SNCF Voyageurs en France. La maintenabilité du train est prise en compte dès la phase de conception, avec un système de diagnostic à distance pour la maintenance prédictive, qui améliore la fiabilité et la disponibilité des trains. De nombreux composants ont une conception optimisée pour simplifier et réduire la maintenance et permettre des intervalles plus longs entre les interventions de maintenance. Grâce à sa conception aérodynamique et à une traction plus efficace, le TGV de nouvelle génération consommera 20 % de moins d’énergie que les TGV existants.

10 des 14 sites français d’Alstom seront ainsi impliqués dans ce projet :

Belfort, pour les motrices ;

La Rochelle, pour les voitures passagers ;

Villeurbanne, pour le système informatique de contrôle-commande, le système d’information voyageurs et les équipements embarqués ;

Ornans, pour les moteurs ;

Le Creusot, pour les bogies ;

Tarbes, pour la traction et les armoires électriques ;

EDC Toulouse, pour les circuits électriques ;

Petit-Quevilly, pour les transformateurs ;

Saint-Ouen, pour le design et la signalisation ;

et Valenciennes, pour les intérieurs.

Bénéficiant de plus de 40 ans d’expérience dans la grande vitesse en service commercial, le train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom est le seul train à deux niveaux au monde capable de circuler à une vitesse supérieure à 300 km/h. Il offre une grande flexibilité opérationnelle et garantit des niveaux de sécurité et d’expérience passager élevés.

ALSTOM™, Avelia™ et Avelia Horizon™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.

TGV est une marque déposée de SNCF.





À propos d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025.

Ses quelque 13 000 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

1 Cette commande a été enregistrée au 3e trimestre de l’exercice 2025/2026 d’Alstom. Elle fait partie des trois commandes mentionnées dans la Note aux investisseurs publiée le 5 janvier 2026 (« Alstom remporte trois contrats pour un montant total d’environ 2,5 milliards d’euros »).

