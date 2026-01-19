Bavarian Nordic – transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Bavarian Nordic A/S Bavarian Nordic A/S

KØBENHAVN, Danmark, 19. januar 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet, der blev iværksat den 7. januar 2026, hvorunder selskaber vil tilbagekøbe aktier for op til DKK 150 mio. i perioden fra den 7. januar 2026 til den 13. februar 2026. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (ændret) om markedsmisbrug og den delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der samlet udgør Safe Harbour-lovgivningen.

Siden den seneste meddelelse om transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet, udsendt den 12. januar 2026, er følgende transaktioner gennemført af Nordea på vegne af Bavarian Nordic:

 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret indtil 12. januar 202680.895198,6816.072.325
12. januar 2026 7.000198,84 1.391.904
13. januar 2026 25.000198,64 4.966.045
14. januar 2026 5.957200,04 1.191.660
15. januar 2026 55.000198,53 10.919.222
16. januar 2026 16.045198,58 3.186.277
Akkumuleret under programmet189.897198,6737.727.433

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på bavarian-nordic.com.

Efter ovenstående transaktioner ejer Bavarian Nordic i alt 1.156.742 egne aktier, svarende til 1,46% af selskabets aktiekapital.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt investorer:
Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:
Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Selskabsmeddelelse nr. 03 / 2026

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

Vedhæftede filer


Attachments

Bavarian Nordic – transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram Appendiks med detaljerede transaktionsdata

Recommended Reading