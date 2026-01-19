Eimskip - Breytt fjárhagsdagatal 2026

Fjárhagsdagatali Eimskips hefur verið breytt og uppgjör þriðja ársfjórðungs 2025 fært til 10. nóvember.
Aðrar dagsetningar haldast óbreyttar.

Birting stjórnendauppgjörs fyrir árið 2025    28. janúar 2026
Fjórði ársfjórðungur 2025, ársuppgjör og sjálfbærniupplýsingar3. mars 2026
Aðalfundur 202626. mars 2026
Fyrsti ársfjórðungur 20265. maí 2026
Annar ársfjórðungur 202625. ágúst 2026
Þriðji ársfjórðungur 202610. nóvember 2026
Birting stjórnendauppgjörs fyrir árið 2026         2. febrúar 2027
Fjórði ársfjórðungur 2026, ársuppgjör og sjálfbærniupplýsingar9. mars 2027
Aðalfundur 2027
  1. apríl 2027

Fjárhagsupplýsingar verða birtar eftir lokun markaða.

Dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Birna Björnsdóttir, forstöðumaður fjárstýringar og fjárfestatengsla á investors@eimskip.com


