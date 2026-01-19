Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 12. januar 2026 – 16. januar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 3 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|39.370.521
|17,06
|671.578.825
|12. januar 2026
|190.000
|18,10
|3.439.000
|13. januar 2026
|170.000
|18,24
|3.100.800
|14. januar 2026
|170.000
|18,43
|3.133.100
|15. januar 2026
|170.000
|18,48
|3.141.600
|16. januar 2026
|160.000
|18,45
|2.952.000
|I alt uge 3
|860.000
|18,33
|15.766.500
|I alt akkumuleret
|40.230.521
|17,09
|687.345.325
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 43.070.970 stk. egne aktier svarende til 2,96% af selskabets aktiekapital.
