Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 3

Í 3. viku 2026 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 12.846.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð (kr.)
|12.1.2026
|13:37
|600.000
|4,29
|2.574.000
|13.1.2026
|09:51
|600.000
|4,29
|2.574.000
|14.1.2026
|09:36
|600.000
|4,29
|2.574.000
|15.1.2026
|15:06
|600.000
|4,27
|2.562.000
|16.1.2026
|10:01
|600.000
|4,27
|2.562.000
|Samtals
|3.000.000
|12.846.000
Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.
Nova Klúbburinn átti 90.600.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 93.600.000 hluti, eða um 2,63% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 442.593.000 kr.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is