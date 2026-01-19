SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 12. til 16. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 160.161 1.996.815.139 12 januar 2026 550 15.547,2364 8.550.980 13 januar 2026 525 15.866,3238 8.329.820 14 januar 2026 550 15.448,1636 8.496.490 15 januar 2026 750 15.061,6000 11.296.200 16 januar 2026 550 14.824,0364 8.153.220 Total 12. -16. januar 2026 2.925 44.826.710 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 72.617 973.576.759 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 163.086 2.041.641.849 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 907.337 11.407.804.449 12 januar 2026 2.756 15.651,9920 43.136.890 13 januar 2026 2.631 15.943,0711 41.946.220 14 januar 2026 2.756 15.523,6266 42.783.115 15 januar 2026 3.758 15.040,1916 56.521.040 16 januar 2026 2.756 14.824,4104 40.856.075 Total 12. -16. januar 2026 14.657 225.243.340 Køb fra Familiefonden* 1.919 15.367,4837 29.490.201 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 411.448 5.530.605.336 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 923.913 11.662.537.990

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 163.086 A-aktier og 1.035.444 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,57% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 19. januar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3363

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





