Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                                   
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 12. til 16. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:                         

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 160.161 1.996.815.139
 12 januar 202655015.547,23648.550.980
 13 januar 202652515.866,32388.329.820
 14 januar 202655015.448,16368.496.490
 15 januar 202675015.061,600011.296.200
 16 januar 202655014.824,03648.153.220
Total 12. -16. januar 20262.925 44.826.710
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 72.617 973.576.759
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		163.086 2.041.641.849
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)907.337 11.407.804.449
 12 januar 20262.75615.651,992043.136.890
 13 januar 20262.63115.943,071141.946.220
 14 januar 20262.75615.523,626642.783.115
 15 januar 20263.75815.040,191656.521.040
 16 januar 20262.75614.824,410440.856.075
Total 12. -16. januar 202614.657 225.243.340
Køb fra Familiefonden*1.91915.367,483729.490.201
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)411.448 5.530.605.336
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		923.913 11.662.537.990
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 163.086 A-aktier og 1.035.444 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,57% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 19. januar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3363
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


