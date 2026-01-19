|Selskabsmeddelelse nr. 3 2026
Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
Tel. + 45 33 44 00 00
19. januar 2026
Page 1 of 1
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 3
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 3 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|18,155,560
|257.3681
|4,672,661,607
|12 januar 2026
|65,000
|312.9965
|20,344,773
|13 januar 2026
|64,815
|318.6603
|20,653,967
|14 januar 2026
|65,000
|322.3414
|20,952,191
|15 januar 2026
|64,654
|323.8796
|20,940,112
|16 januar 2026
|65,000
|323.5555
|21,031,108
|I alt akkumuleret i uge 3
|324,469
|320.2838
|103,922,150
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|18,480,029
|258.4727
|4,776,583,757
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.213% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
Vedhæftet fil