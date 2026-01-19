Placeringsforeningen Nykredit Invest suspenderer handel med udvalgt afdeling

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgt afdeling, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille indre værdi.
Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekt indre værdi.
Følgende afdeling er omfattet af suspensionen:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Danske Fokusaktier
|DK0060231777
|NYKDFA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm CRH@nykredit.
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted