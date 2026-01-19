Investeringsforeningen SparDanmark Invest suspenderer midlertidig handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund NameISINOrder Book Code
KonservativDK0061530896SDIKON
BalanceDK0061530979SDIBAL
OffensivDK0061531001SDIOFF
VækstDK0061531191SDIVKS


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Portfolio Management, npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze


