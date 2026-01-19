Investeringsforeningen SparDanmark Invest suspenderer midlertidig handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund Name ISIN Order Book Code Konservativ DK0061530896 SDIKON Balance DK0061530979 SDIBAL Offensiv DK0061531001 SDIOFF Vækst DK0061531191 SDIVKS





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Portfolio Management, npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze