Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med flere afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af flere afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske problemer ikke er muligt at stille korrekt NAV.
Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.
Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Orderbook code
|DK0060361046
|Bæredygtige Aktier
|NYIBDA
|DK0060356392
|Bæredygtige Kreditobligationer
|NYIBKO
|DK0010297118
|Danske Aktier
|NYIDA
|DK0060034270
|Danske Aktier Akk.
|NYIDAA
|DK0060360824
|Globale Fokusaktier
|NYIGLA
|DK0060038347
|Globale Fokusaktier Akk.
|NYIGFA
|DK0060009249
|Korte obligationer
|NYIKO
|DK0060033975
|Korte Obligationer Akk.
|NYIKOA
|DK0060356202
|Kreditobligationer
|NYIKRO
|DK0060643021
|Kreditobligationer Akk.
|NYIKA
|DK0060009405
|Lange obligationer
|NYILO
|DK0060034007
|Lange Obligationer Akk.
|NYILOA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted