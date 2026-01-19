Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspender handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund Name ISIN Order Book Code Ansvarlig Defensiv DK0061671013 NBIAD Ansvarlig Moderat DK0061671286 NBIAM Ansvarlig Offensiv DK0061671369 NBIAO Defensiv KL DK0016188733 NBIDEKL Moderat KL DK0016188816 NBIMOKL Offensiv KL DK0060441749 NBIOFKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted