Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspender handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund NameISINOrder Book Code
Ansvarlig DefensivDK0061671013NBIAD
Ansvarlig ModeratDK0061671286NBIAM
Ansvarlig OffensivDK0061671369NBIAO
Defensiv KLDK0016188733NBIDEKL
Moderat KLDK0016188816NBIMOKL
Offensiv KLDK0060441749NBIOFKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk. 

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


