Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 3

 | Source: Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 4/2026

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-værdi (DKK)
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet21.431804,6417.244.174,39
12. januar 2026200980,75196.150,00
13. januar 2026200986,00197.200,00
14. januar 2026200974,00194.800,00
15. januar 2026200966,00193.200,00
16. januar 2026200992,00198.400,00
I alt uge 31.000979,75979.750,00
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet22.431812,4418.223.924,39

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank
A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 54.839 egne aktier, svarende til 2,031 % af bankens aktiekapital.

 

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             
Adm. direktør, CEO                         

Vedhæftet fil


Attachments

4-2026 Fondsbørsmeddelelse 19.01.2026 Aktietilbagekøb i Djurslands bank - transaktioner uge 3

Recommended Reading