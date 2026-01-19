Investeringsforeningen SparDanmark Invest ophæver suspension af handel med alle afdelinger

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Konservativ DK0061530896 SDIKON Balance DK0061530979 SDIBAL Offensiv DK0061531001 SDIOFF Vækst DK0061531191 SDIVKS





















Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Portfolio Management, npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze