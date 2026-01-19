Investeringsforeningen Nykredit Invest - ophævelse af suspension

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 19. januar 2026 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

ISIN Afdelingsnavn Orderbook code 
DK0060361046Bæredygtige AktierNYIBDA
DK0060356392Bæredygtige KreditobligationerNYIBKO
DK0010297118Danske AktierNYIDA
DK0060034270Danske Aktier Akk.NYIDAA
DK0060360824Globale FokusaktierNYIGLA
DK0060038347Globale Fokusaktier Akk.NYIGFA
DK0060009249Korte obligationerNYIKO
DK0060033975Korte Obligationer Akk.NYIKOA
DK0060356202KreditobligationerNYIKRO
DK0060643021Kreditobligationer Akk.NYIKA
DK0060009405Lange obligationerNYILO
DK0060034007Lange Obligationer Akk.NYILOA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk. 

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


