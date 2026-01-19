Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL DK0016028020 SPVBVO INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta DK0060254043 SPVINO INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL A DK0060254126 SPVINOAKKKLA INDEX Globale Aktier KL DK0060747822 SPVIGAKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL DK0060748127 SPVIGAMRAKL INDEX Bæredygtige Global KL DK0060747905 SPVIBGKL INDEX Bæredygtige USA KL DK0060748200 SPVBUSAKL INDEX Bæredygtige Europa KL DK0060748044 SPVBEUKL INDEX Lav Risiko KL DK0060748556 SPVILRKL INDEX Mellem Risiko KL DK0060748630 SPVIMRKL INDEX Høj Risiko KL DK0060748713 SPVIHRKL INDEX Emerging Market Bonds DK0062729406 SPVIEB INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL A DK0062729596 SPVIMA

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze