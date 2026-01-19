Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse suspension

 | Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Korte Obligationer KL ADK0060105203SPIKOOKLA
Mellemlange Obligationer KL ADK0060105476SPIMLOKLA
Lange Obligationer KL ADK0060105393SPILOLKLA
Nye Obligationsmarkeder KL ADK0016030786SPINOBKLA
Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL ADK0060444255SPIVO
INDEX Stabile Obligationer KL ADK0060057487SPISOKLA
Virksomhedsobligationer HY Kort KL ADK0060530764SPIVHYKORTKLA
Virksomhedsobligationer HY KL ADK0060819324SPIVHYKLA
Mix Aktier KL ADK0010014778SPIMAKLA
Value Aktier KL ADK0010079631SPIVAKLA
Value Europa KL ADK0060032571SPIVEUKLA
Value Emerging Markets KL ADK0010304856SPIVEMKLA
Bæredygtige Aktier Akk. KL ADK0060012896SPIBDAAKKKLA
Danske Aktier KL ADK0010068006SPIDKAKLA
INDEX Dow Jones Best-in-Class World KLDK0010297464SPIDJB
INDEX Emerging Markets KLDK0060300762SPIEMIKL
INDEX Europa Growth KLDK0010297548SPIEUGKL
INDEX Europa Small Cap KLDK0010297621SPIEUCKL
INDEX Europa Value KLDK0010297704SPIEUVKL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KLDK0060031847SPIGLAMRIKL
INDEX Bæredygtige Japan KLDK0010297977SPIBJAKL
INDEX OMX C25 KLDK0060442556SPIC25KL
INDEX USA Growth KLDK0010298272SPIUSGKL
INDEX USA Small Cap KLDK0010298355SPIUSSKL
INDEX USA Value KLDK0010298439SPIUSVKL
Bæredygtige Aktier KL ADK0061294048SPIBDA
Globale Fokusaktier KL ADK0061293826SPIGFA
Mix Rente KL ADK0061551702SPIMRA
Mix Maksimum Risiko KL ADK0061551892SPIMMRIA
Ansvarlige Value Aktier KL ADK0061551546SPIAVA
INDEX Europa ForsvarDK0063855598SPIIEF
Grønne Obligationer KL ADK0064082069SPIGRO
Mix Lav Risiko KL ADK0060623189SPIMLRKLA
Mix Mellem Risiko KL ADK0060623262SPIMMRKLA
Mix Høj Risiko KL ADK0060623346SPIMHRKLA
Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901SPIMIXMINRISKKLA


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze


