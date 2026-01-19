Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Korte Obligationer KL A
|DK0060105203
|SPIKOOKLA
|Mellemlange Obligationer KL A
|DK0060105476
|SPIMLOKLA
|Lange Obligationer KL A
|DK0060105393
|SPILOLKLA
|Nye Obligationsmarkeder KL A
|DK0016030786
|SPINOBKLA
|Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL A
|DK0060444255
|SPIVO
|INDEX Stabile Obligationer KL A
|DK0060057487
|SPISOKLA
|Virksomhedsobligationer HY Kort KL A
|DK0060530764
|SPIVHYKORTKLA
|Virksomhedsobligationer HY KL A
|DK0060819324
|SPIVHYKLA
|Mix Aktier KL A
|DK0010014778
|SPIMAKLA
|Value Aktier KL A
|DK0010079631
|SPIVAKLA
|Value Europa KL A
|DK0060032571
|SPIVEUKLA
|Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|SPIVEMKLA
|Bæredygtige Aktier Akk. KL A
|DK0060012896
|SPIBDAAKKKLA
|Danske Aktier KL A
|DK0010068006
|SPIDKAKLA
|INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL
|DK0010297464
|SPIDJB
|INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|SPIEMIKL
|INDEX Europa Growth KL
|DK0010297548
|SPIEUGKL
|INDEX Europa Small Cap KL
|DK0010297621
|SPIEUCKL
|INDEX Europa Value KL
|DK0010297704
|SPIEUVKL
|INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL
|DK0060031847
|SPIGLAMRIKL
|INDEX Bæredygtige Japan KL
|DK0010297977
|SPIBJAKL
|INDEX OMX C25 KL
|DK0060442556
|SPIC25KL
|INDEX USA Growth KL
|DK0010298272
|SPIUSGKL
|INDEX USA Small Cap KL
|DK0010298355
|SPIUSSKL
|INDEX USA Value KL
|DK0010298439
|SPIUSVKL
|Bæredygtige Aktier KL A
|DK0061294048
|SPIBDA
|Globale Fokusaktier KL A
|DK0061293826
|SPIGFA
|Mix Rente KL A
|DK0061551702
|SPIMRA
|Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|SPIMMRIA
|Ansvarlige Value Aktier KL A
|DK0061551546
|SPIAVA
|INDEX Europa Forsvar
|DK0063855598
|SPIIEF
|Grønne Obligationer KL A
|DK0064082069
|SPIGRO
|Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|SPIMLRKLA
|Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|SPIMMRKLA
|Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|SPIMHRKLA
|Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|SPIMIXMINRISKKLA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze