Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

I fortsættelse af tidligere meddelelse skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.


Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Ansvarlig DefensivDK0061671013NBIAD
Ansvarlig ModeratDK0061671286NBIAM
Ansvarlig OffensivDK0061671369NBIAO
Defensiv KLDK0016188733NBIDEKL
Moderat KLDK0016188816NBIMOKL
Offensiv KLDK0060441749NBIOFKL


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk. 

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted


Recommended Reading