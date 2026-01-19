Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.



Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Ansvarlig Defensiv DK0061671013 NBIAD Ansvarlig Moderat DK0061671286 NBIAM Ansvarlig Offensiv DK0061671369 NBIAO Defensiv KL DK0016188733 NBIDEKL Moderat KL DK0016188816 NBIMOKL Offensiv KL DK0060441749 NBIOFKL





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.



Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted