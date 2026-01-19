Præcisering af forventninger til årets resultat i 2025

Bankens resultat før skat præciseres til at ligge i niveauet kr. 180-182 mio.

Det forventede resultat er i den øvre del af tidligere oplyst interval, som GrønlandsBANKEN offentliggjorde i selskabsmeddelelse 12/2025, hvor forventningerne til årets resultat før skat var i intervallet kr. 165-185 mio. kr.

GrønlandsBANKENs årsrapport for 2025 offentliggøres som planlagt torsdag den 26. februar 2026.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard

Bankdirektør

Tlf.: +299 34 78 00 / e-mail: mbk@banken.gl

Vedhæftet fil