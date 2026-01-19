FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 12 au 16 janvier 2026

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 12/01/2026 au 16/01/2026

Publication du 19/01/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2712/01/2026FR0000074759 1 157 24,91478XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2713/01/2026FR0000074759 197 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2714/01/2026FR0000074759 199 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/01/2026FR0000074759 200 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2716/01/2026FR0000074759 204 24,80XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/01/2026 09:52:12FR0000074759 25,00EUR 24XPAR1110447-4865b12FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/01/2026 09:52:12FR0000074759 25,00EUR 147XPAR1110447-5121b12FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/01/2026 12:06:23FR0000074759 24,90EUR 986XPARact20260112-110623-263-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/01/2026 10:31:44FR0000074759 25,00EUR 89XPAR1110447-1537b13FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/01/2026 10:31:44FR0000074759 25,00EUR 108XPAR1110447-1793b13FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/01/2026 11:07:43FR0000074759 25,00EUR 38XPAR1110447-1793b14FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/01/2026 14:43:48FR0000074759 25,00EUR 28XPAR1110447-3329b14FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/01/2026 16:12:59FR0000074759 25,00EUR 10XPAR1110447-3585b14FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/01/2026 16:36:11FR0000074759 25,00EUR 123XPAR1110447-3841b14FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/01/2026 09:01:44FR0000074759 25,00EUR 75XPAR1110447-1025b15FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/01/2026 09:01:44FR0000074759 25,00EUR 125XPAR1110447-1281b15FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/01/2026 15:30:06FR0000074759 24,80EUR 204XPAR1110447-1793b16FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

