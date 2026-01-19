Produits Kruger célèbre 45 ans de soutien au Tournoi des Cœurs® Scotties®

TORONTO, 19 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger, fabricant de marques phares telles que les papiers hygiéniques Cashmere et Purex, les mouchoirs Scotties, les essuie-tout SpongeTowels et les produits Bonterra, célèbre ses 45 ans en tant que partenaire en titre du Tournoi des Cœurs Scotties, le prestigieux championnat canadien de curling féminin.

Depuis 1981, Produits Kruger est fier partenaire du curling féminin canadien et du Tournoi des Cœurs Scotties, qui se déroule du 23 janvier au 1er février. Ce tournoi incarne l’excellence du sport féminin, alliant travail d’équipe, détermination remarquable et le lien fort de la solidarité féminine.

« Depuis 45 ans, Produits Kruger soutient fièrement le Tournoi des Cœurs Scotties et les athlètes incroyables qui donnent vie à ce championnat chaque année. Il s’agit du plus ancien partenariat sportif féminin au Canada, et nous sommes fiers de poursuivre cet héritage », a déclaré Susan Irving, chef du marketing chez Produits Kruger. « En tant que fabricants de Scotties, la marque de mouchoirs numéro un au Canada, nous sommes honorés de contribuer à la croissance de ce tournoi et du curling féminin canadien partout au pays. Cette année est spéciale pour nous, et nous sommes ravis de célébrer et d’encourager ces championnes alors qu’elles s’affrontent pour le titre d’Équipe Canada.»

Une première historique pour le tournoi

En plus de célébrer le 45e anniversaire de son partenariat, Produits Kruger s’associe à Curling Canada pour marquer une grande première au Tournoi des Cœurs Scotties : une ville hôte dans la région du Grand Toronto. Cette année, Mississauga (Ontario) accueillera le championnat au Paramount Fine Foods Centre. Ce centre sportif et de divertissement de premier plan a déjà été l’hôte de compétitions de curling lors du Grand Slam of Curling en 2009 et des Championnats provinciaux masculins et féminins de curling de l’Ontario en 2003.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer 45 ans de partenariat avec Produits Kruger. Leur soutien indéfectible et leur engagement à faire progresser le sport féminin au Canada ont contribué à faire du Tournoi des Cœurs Scotties une tradition nationale incontournable », a déclaré Nolan Thiessen, chef de la direction de Curling Canada. « Nous sommes également ravis d'amener cette tradition à Mississauga pour la toute première fois. C’est une occasion formidable de partager l’esprit de Scotties avec une nouvelle communauté de partisans, et nous avons hâte de vivre un championnat inoubliable ! »

Cette année, le Tournoi des Cœurs Scotties accueillera certaines des meilleures équipes féminines de curling au Canada, dont :

L’équipe Kerri Einarson (Gimli, Man.)

L’équipe Christina Black (Halifax)

L’équipe Kayla Skrlik (Calgary)

Faire grandir le sport pour les nouvelles générations

Au-delà de son soutien au Tournoi des Cœurs Scotties, Produits Kruger s’engage à développer le sport du curling pour la prochaine génération de curleuses. C’est pourquoi, pour la deuxième année consécutive, l’entreprise est partenaire en titre du programme Briser la glace de Curling Canada, un événement « d’essai de curling » dirigé par des femmes et destiné aux filles de 9 à 16 ans. Il met l’accent sur des expériences amusantes, de nouvelles relations sociales et la création d’espaces accueillants où les filles peuvent partager le plaisir de jouer au curling.

« Nous reconnaissons le rôle essentiel que joue le sport dans l'épanouissement des jeunes Canadiens, c’est pourquoi nous avons à cœur d’élargir ces opportunités. Ce partenariat avec le programme Brise la glace contribuera à offrir aux filles des occasions accessibles et inclusives d’explorer leur potentiel grâce au sport », a déclaré Susan Irving, chef du marketing chez Produits Kruger. « Cet événement exceptionnel favorise l’amitié, le leadership et l’estime de soi en soutenant le développement physique, mental, social et émotionnel des filles grâce au jeu et au travail d’équipe. »

Cette année, Produits Kruger et Curling Canada organiseront des événements Brise la glace à deux endroits à Mississauga (Ontario), le 25 janvier 2026, pour 48 participantes uniques à chaque activité.

Les événements se tiendront au Chinguacousy Curling Club et au Dixie Curling Centre, de 9 h à 13 h (HE) environ.

Cori Morris, médaillée olympique en curling et ambassadrice du programme Brise la glace, sera présente pour inspirer et guider les jeunes curleuses alors qu’elles essaient ce sport pour la première fois.

En plus de ces deux événements, Curling Canada a reçu plus de 40 demandes pour la toute nouvelle opportunité de financement des clubs Brise la glace. Toutes les candidates ont reçu une trousse de ressources pour le programme, tandis que les 25 clubs sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier de 500 $. En complément de ces 25 événements soutenus par des clubs, Curling Canada prévoit que 10 des 14 associations membres à travers le Canada organiseront un événement Brise la glace cette année, chacun appuyé par une incitation financière de 1 000 $.

À regarder sur TSN

Produits Kruger est également heureux de dévoiler une nouvelle publicité de 30 secondes qui sera diffusée à l’échelle nationale pendant le Tournoi des Cœurs Scotties sur TSN. Cette annonce émouvante et inspirante célébrera la passion, l’enthousiasme et la riche histoire du Tournoi des Cœurs Scotties.

Prévu à Mississauga (Ontario), le Tournoi des Cœurs Scotties se déroulera du 23 janvier au 1er février.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®. Reconnu comme Greater Toronto Area Top Employer depuis neuf ans, Produits Kruger compte environ 2 800 employés et a de nouveau été nommé parmi les sociétés les mieux gérées au Canada en 2020. L’entreprise exploite huit sites de production certifiés FSC® COC (FSC C-104904) en Amérique du Nord.

Pour plus d'informations, visitez le site www.produitskruger.ca.



Contact:

Aaron Short

North Strategic (for Kruger Products)

Aaron.short@northstrategic.com

905-442-1923